"Gayklubb" på rysk mark behandlas i åländsk domstol – "Kommer inte Putin kommer inte jag"

Putin är arg för att vi byggde en bögbar och umgicks med homosexuella män på hans sommarstugetomt. Vi är kallade till rättegång. Jag känner lite såhär, kommer inte Putin kommer inte jag. #delgivningsduckning #domtarossaldriglevande

A post shared by Frej Larsson (@frejlarsson) on Dec 31, 2017 at 2:35am PST