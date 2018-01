Åbos filmsatsning belönas med en Turism-Oskarstatyett

Teija Raninen har just tagit emot priset Turism-Oskar, en fyr, i Åbo stadshus.

Teija Raninen har just tagit emot priset Turism-Oskar, en fyr, i Åbo stadshus. Bild: Linus Hoffman / Yle

Turism-Oskar ges årligen för en betydande insats för turismen i Egentliga Finland, och i år är det ett långsiktigt och målmedvetet arbete som belönas. Årets Turism-Oskar går till visionären och filmälskaren Teija Raninen.

Åbo är en fantastisk filmstad, vi har en fin stadsmiljö, med både gammalt och nytt, och inom 15 minuter är man ute på landsbygden ― Filmkommissionär Teija Raninen

Teija Raninen. Bild: Yle/Linus Hoffman

I prismotiveringen sägs att "Raninens målmedvetna arbete har gjort att filmbranschen blivit en av Åbos attraktionsfaktorer som erbjuder upplevelser för såväl invånare som turister".

Under Raninens tid har det i Åboregionen spelats in sammanlagt 46 filmer och tv-serier, bland annat filmerna Tom of Finland,The Girl King, Sangarid, Bayoneta, Klassträffen (Luokkakokous), och flera filmer om Vares, Risto Rappare (Risto Räppääjä) och Rölli.

Enligt prismotiveringen visar filmerna "bilder från Åbos vackra stadscentrum och åstranden, den upplevelserika skärgården, den råa och opolerade industriella miljön och åkerlandskapet i Egentliga Finland. Denna synlighet är mer än värdefull för turismen i Åbo och hela Egentliga Finland, för de enkäter som genomförts bland turister visar att många väljer sitt resmål utifrån de landskap som visas i filmer och tv".

– Det finns medeltida miljöer, vi har världens vackraste skärgård, ny modern arkitektur och landsbygden finns nära stadens centrum, listar Raninen.



Risto (Samuel Shipway) och Nelli (Sanni Paatso) i filmen om Risto Rappare filmade i Nådendal. Risto (Samuel Shipway) och Nelli (Sanni Paatso) filmade i Nådendal. Bild: Artista Filmi Oy

Åbo har växt fram till att bli en betydande stad för filmproduktion, mycket för att Raninen kunnat visa på de fördelar det är med att spela in filmer i Finland. Det är lätt att filma överallt i landet, man kan filma allt man vill, det finns bara lite byråkrati och nästan alla talar engelska.

Tack vare Mika Kaurismäkis film The Girl King byggdes det också upp en kostymateljé, Puvustamo, med många kostymskapare och sömmerskor som är specialiserade på tillverkningen av filmdräkter. Det är en sak som Raninen försökt sälja också till andra länder.

Filmbranschen innebär betydande ekonomiska effekter för hela Åboregionen i form av arbetstillfällen och turistintäkter. Intäkterna kommer bland annat från turismen, logistiken, byggandet och cateringservicen.

Turism-Oskar 2017 delades på fredagen ut i Åbo. Det var 21 gången priset i form av en fyr gavs.

