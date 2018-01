Ett nikotinfritt liv svår utmaning för Tom Nylund

Programledaren och äventyraren Tom Nylund har kastat sig ner för stup och utmanat sig på våta och kalla ställen. Att lämna bort tobak, snus och andra nikotinprodukter hör till de svårare utmaningarna han utsatt sig för, hävdar han.

Han har använt växelvis tobak och snus i närmare femton år. För tillfället är det nikotinspray som gäller. I en vecka testade han på att leva helt nikotinfritt.

– Direkt då jag öppnar ögonen på morgonen eller strax efter lunch känns det bra att få i sig nikotin. Annars ger det inte någon positiv känsla längre, det är bara någonting jag gör. Då är det inte heller någon poäng att jag sysslar med det, resonerar han.

Ingen har dött av nikotinbrist

Ingen är beroende av nikotin för att överleva konstaterar Tom Nylund. Inte på samma sätt som vi är beroende av mat, sömn och vätska. Det är snarast frågan om en ovana.

I Tom Nylunds fall handlar det om att hantera stress. Den första dagen under den nikotinfria veckan var utmanande för honom. Hur skulle han klara av stress och uthärda svåra känslor utan sin mentala krycka, nikotinsprayen.

– Jag var så nära att få raseriutbrott flera gånger under den första dagen. Jag var manisk och ögonen stod i skallen på mig som om dom haft stånd! Mina händer och fötter skakade och munnen kändes konstig och klibbig. Jag hade en otrolig lust att belöna mig med lite nikotin, men jag lyckades låta bli, ler Tom Nylund stolt.

Deprimerad och ledsen utan nikotin

För att uthärda abstinensbesvären har han bland annat använt sig av meditationsövningar. Den tredje dagen var den absolut tyngsta tycker han. Han blev deprimerad, ledsen och kände sig bortglömd. Det kändes som om ingen brydde sig om att han led och han fick kämpa med svåra känslor.

– Motsvarande känslor har jag nog kämpat med tidigare. För tre år sedan slutade jag med antidepressiva mediciner, berättar han.

Har lärt sig uthärda den grå vardagen

Ursprunligen åt Tom Nylund antidepressiva mediciner på grund av depression. Han blev deprimerad av att det inte hände tillräckligt mycket i hans liv. Han var van vid fysiska utmaningar, gjorde videobloggar om sitt häftiga liv och hade ett intensivt tempo som programledare och äventyrare. Så fort det inte hände saker hela tiden blev han totalt uttråkad. Han stod inte ut med vardagen.

– Jag har försökt växa till mig och lära mig att leva med faktumet att livet ibland är grått. Jag har fortfarande svårt då det inte händer någonting. Den känslan kommer jag att få jobba med hela mitt liv, konstaterar han.

Meditationsinstuktören och läraren Kim Wikström har själv rökt sedan han var tretton år gammal och därmed haft nikotin i blodet största delen av sitt liv. Han lyckades nyligen bli rökfri och har fungerat som sparringpartner för Tom Nylund.

Dag ut och dag in har vi handlat självdestruktivt. ― Kim Wikström

Att bli av med sitt nikotinberoende är tufft, säger Kim Wikström. Man får inga kicks av att låta bli att röka. Då man utmanar sig med att till exempel hoppa bungyjump, kan man rida på den häftiga känslan i flera timmar efteråt. Då man låter blir att röka upplever man inga snabba belöningar. Man känner sig snarast besviken och deprimerad, berättar han. Det som däremot kan kännas som en belöning är insikten att inte göra sig själv illa.

– Vi har båda levt som nikotinister och vetat att vi skadar oss själva varje gång vi rökt. Dag ut och dag in har vi handlat självdestruktivt, säger Kim Wikström.

För honom själv var en stor del av belöningen vetskapen om att han åtminstone inte gör sig själv illa. I stället väljer han att ta sig an livet med alla dess svårigheter utan en dum och ohälsosam krycka i form av nikotin. Det är reda en belöning i sig konstaterar han.

Det handlar om att uthärda obehaget

– Varje gång du märker att du har lust med nikotin så stanna upp. Känn efter hur det är att vara med det här behovet utan att göra någonting, uppmanar han. Andas och var i stunden. Vad får du för impulser? Vad vill du göra? Hur känns det?

Karikerat kan man säga att om man står ut och kan andas med en obehaglig känsla i fem minuter är sannolikheten stor att känslan under den här tiden hinner gå över och försvinna. Det handlar om att uthärda obehaget, förklarar han.

Genom att medvetandegöra känslorna och impulserna i det kritiska ögonblicket har man möjlighet att ta ställning till hur man ska handla.

– Väljer du att ta den snabba och enkla lösningen som förut eller håller du dig till din ursprungliga plan, frågar Kim Wikström.

Har man tillräckligt med sinnesnärvaro i situationen finns det en större chans att man klarar av att stå emot impulsen, säger han.

Det paradoxala och tråkiga i situationen är att den ökade medvetenhet kan göra obehaget och abstinensen ännu värre. Då man väljer att stanna upp i stunden i stället för att distrahera sig eller fly, lär man sig förstå mekanismen till varför man agerar som man gör, förklarar Kim Wikström.

Nikotinfria dagar också i framtiden

Tom Nylund har lyckats bra i sin utmaning. Tidigare tog han 30 doser nikotin i form av nikotinspray under en dag. Det motsvarar över en ask tobak om dagen. Under den senaste veckan har han tagit maximalt en dos nikotin per dygn och vissa dagar har han varit helt utan. Tom Nylund tror själv att han kommer att lyckas med att hålla sig nikotinfri också i framtiden. Det att han upplevt helt nikotinfria dagar tycker Kim Wikström att är det viktiga.

– Jag vill inte tala i termer om att lyckas eller misslyckas säger han. Det att det funnits hela nikotinfria dagar är ett stort framsteg. För mig personligen kändes den här erfarenheten mycket viktig eftersom varje dag är som ett liv i miniatyr. Det betyder att du också i framtiden kan klara av det, säger Kim Wikström uppmuntrande.