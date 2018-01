På tv i dag: Skid-FM i Vanda inleds med lagsprint – flera FSS-lag klara för final

De finska mästerskapen på skidor rivstartar på fredagseftermiddagen med finaler i lagsprint (fri stil) både på dam- och herrsidan. Bland damerna hittas par från både IF Minken och IF Åsarna – medanmästarna i Matias Strandvall och Juuso Haarala också får försvara sitt guld.

På damsidan var det IF Minkens duo Julia Häger – Andrea Julin som imponerade mest under kvalet tidigare under fredagen. Julin stod för en fantastisk upphämtning under ankaretappen och Minken kom till slut i mål som femma – sex sekunder före IF Åsarna.

Åsarnas förstalag bestod av Emelie Svenlin och Jennie Lindvall. Båda paren tog sig dessutom vidare till final med lucky loser-biljetter. IF Åsarnas andralag fick nöja sig med en trettondeplats i sitt heat.

Snabbast av alla var Ikaalisten Urheilijat med Krista Pärmäkoski i spetsen. Pärmäkoski, som deltar i lagsprinten i FM för första gången som senior, medgav också efter tävlingen att hon öst på mer än vanligt.

– Jag ville testa hur kroppen reagerar. Om jag blir vald till lagsprinten också i OS så är det bra att veta hur kroppen återhämtar sig efter ett lite hårdare ryck i kvalet, säger Pärmäkoski för STT.

Regerande mästarna får försvara sitt guld

På herrsidan är det endast IF Minkenduon Matias Strandvall – Juuso Haarala som tog sig vidare av FSS-lagen som deltog i kvalet.

Strandvall–Haarala placerade sig tvåa i det sista heatet och har därmed bara en dryg timme på sig att förbereda sig för att försvara sitt FM-guld från 2017.

Majoriteten av de övriga FSS-lagen fick åka i samma heat – där det ändå stod klart att farten inte räckte till. I det interna FSS-derbyt i heat 3 drog IF Åsarnas förstalag det längsta strået och kom i mål som åtta.

Finalpasset kör igång klockan 14.00 och sänds direkt i TV2 och på Arenan med svenskt referat av Leif Lampenius och Glenn Lindholm. De fullständiga kvalresultaten hittas här.

Resultatplock från skid-FM, lagsprintskval (fri stil):

Damer

Heat 1

1. Ikaalisten Urheilijat 21.54,19

2. Lempäälän Kisa 1 +18.36

3. Oulun Hiihtoseura 1 +36,90

--

5. IF Minken +48,62 (Julia Häger, Andrea Julin) LL

6. IF Åsarna 1 +55,98 (Emelie Svenlin, Jennie Lindvall) LL

Heat 2

1. Kainuun Hiihtoseura 22.14,41

2. Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 +0,06

3. Vuokatti Ski Team Kainuu +3,32

--

13. IF Åsarna 2 (Fanny Storvall, Maarit Korpi) +2.15,21

Herrar

Heat 1

1. Jämin Jänne 19.25,12

2. Pohti Skiteam 1 +0,43

--

8. IF Minken 2 (Patrick Kronberg, Christian Kronberg) +24,59

14. IF Sibbo-Vargarna 3 (Simon Lindström, Joakim Nordström) +2.51,23

Heat 2

1. Vuokatti Ski Team Kainuu 1 19.40,52

2. Kouvolan Hiihtoseura 1 +1,43

--

13. IF Sibbo-Vargarna 2 (Benjamin Holmgren, Benjamin Tulonen) +3.16,25

Heat 3

1. Kouvolan Hiihtoseura 2 19.23,02

2. Oulun Hiihtoseura 1 +0,67

--

8. IF Åsarna 1 (Eric Storvall, August Högnabba) +51,01

9. IF Åsarna 2 (Oscar Högnabba, Viljam Knif) +54,01

10. IF Femman (Joachim Gustafsson, Johan Gustafsson) +55,12

11. IF Sibbo-Vargarna 1 (Wilhelm Stenbacka, Jonas Nordström) +1.22,14

12. IF Minken 3 (Benjamin Sundqvist, Kasper Lönnbäck) +1.38,55

Heat 4

1. Vantaan Hiihtoseura 1 19.38,85

2. IF Minken 1 (Juuso Haarala, Matias Strandvall) +0,37