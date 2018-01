Så gör du ett lässchema för studentskrivningarna

Ett bra lässchema gör det enklare att planera hur du förbereder dig för studentskrivningarna. Det viktigaste är att uppskatta hur mycket du har att läsa i förhållande till tiden du har till förfogande - och hur mycket du själv orkar med.

Det är lättare att läsa lagom mycket när du prickar in tid för läsning, pauser och fritid i kalendern.

Markera vilka ämneshelheter du redan känner dig säker med. Rita en symbol eller skriv in en liten anteckning vid dem. Markera på ett liknande sätt vilka ämneshelheter du känner att du måste öva mer på. På så sätt får du en uppfattning av hur mycket du har att läsa.

1. Obligatoriskt program

Lägg in sådant fritidsprogram som du vet att du vill hitta tid för, som hobbyer eller födelsedagsfester.

Fyll sedan i sådant som du måste göra för skolan utöver skrivningarna. Skriv in föreläsningar och reservera tid för läxor.

Pricka in de dagar då proven för dina respektive ämnen hålls. Provdagarna våren 2018 finns på Studentexamensnämndens sida.

2. Läsning för studentskrivningarna

Tidpunkt och mängd

Nu kan din kalender se rätt full ut, eller så är den ännu så gott som tom. Tänk på din kvarvarande tid. Hur mycket hinner du läsa, vilka ämnen och teman? När tycker du att du läser bäst? Om du inte är en morgonmänniska lönar det sig inte att nu försöka göra en livsförändring och vakna tidigt på morgonen för att läsa. Skriv in hur länge du kan läsa var, och vad du tänker läsa då.

Delmål för varje vecka

När du har lagt in din läsning för en vecka, kan du skriva upp målen för din läsning just den veckan eller ditt mål per dag om du vill. Mål är grunden för motivation. Därför är det bra att ha mål både på kort och på lång sikt, för att hålla motivationen vid liv: läs mer om att hitta motivation här.

Repetition

Repetera det du har läst. Beroende på din läsrytm kan du repetera på morgonen eller på kvällen innan du går och lägger dig.