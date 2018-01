Pentsinen vann på hemmaplan – besegrade klubbkamraten Heikkinen

Anssi Pentsinen stod för en liten skräll i FM. Han tog sitt första guld på en normaldistans då han vann fristilsloppet över 16,5 kilometer. Matias Strandvall åkte i mål på åttonde plats.

Anssi Pentsinen har tagit tre individuella FM-medaljer tidigare i karriären men de har alla kommit i sprint. I dag fick han till det på 16,5 kilometer fritt i Vanda och knep guldet. Pentsinen som tävlar för Vantaan Hiihtoseura vann med 18,8 sekunder före klubbkamraten Matti Heikkinen.

– Jag hade nog aldrig trott att jag skulle vinna FM-guld på den här distansen. Det känns riktigt bra och jag är väldigt nöjd. Jag hoppas jag kan ta en plats i stafettlaget i OS efter den här insatsen, sa Pentsinen till Yle efter tävlingen

Det fanns en del frågetecken kring Matti Heikkinens form efter den skrala insatsen i skandinaviska cupen förra helgen. I dagens tävling avslutade han riktigt starkt och passerade Perttu Hyvärinen under slutskedet av loppet.

– Det här är väl ingenting som man hurrar över, men det var bättre än för en vecka sedan, sa Heikkinen.

Matti Heikkinen fick ge sig mot Anssi Pentsinen. Matti Heikkinen skakar hand med Anssi Penstinen. Bild: Lehtikuva

Strandvall bästa FSS-åkare

Matias Strandvall från IF Minken var bästa FSS-åkare i dagens tävling på åttonde plats. Strandvall som slutade fyra i samma lopp i FM för två år sedan förlorade med drygt en och en halv minut till Pentsinen.

Strandvalls klubbkamrat Christian Kronberg slutade på 19:e plats. Kronberg som gick ut med startnummer nio fick sitta länge i ledarfåtöljen innan till slut petades ner av Tero Linnainmaa.

– Det här var min andra tävling den här säsongen, sprintstafetten igår var min första. FM och just den här distansen har varit en av säsongens stora målsättningar. Jag fick bra stöd av publiken, sa Kronberg till Yle.

Resultat:

1. Anssi Pentsinen 38.38,0

2. Matti Heikkinen +18,8

3. Perttu Hyvärinen +20,5

4. Ville Nousiainen +44,2

5. Lari Lehtonen +57,8

6. Kusti Kittilä +1.16,6

7. Juho Mikkonen +1.33,4

-----------------

8. Matias Strandvall IF Minken +1.36,4

9. Ari Luusua Ski Team Mäenpää +1.39,7

19. Christian Kronberg IF Minken +2.12,5

34. Johan Gustafsson IF Femman +3.28,2

37. Oscar Högnabba If Åsarna +3.34,0

38. Joachim Gustafsson IF Femman +3.38,4

47. Viljam Knif If Åsarna +4.06,6

58. August Högnabba If Åsarna +4.24,4

71. Patrick Kronberg IF Minken +4.53,8

84. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna +5.26,2

99. Benjamin Sundqvist IF Minken +6.35,7

103. Eric Storvall If Åsarna +6.52,6

123. Kasper Lönnbäck IF Minken +10.44,4