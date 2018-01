Roponen visade fin form – tog 14:e FM-guldet

I Krista Pärmäkoskis och Kerttu Niskanens frånvaro var det Riitta-Liisa Roponen som lade vantarna på guldmedaljen på 10 kilometer fritt i FM. Andrea Julin var bästa FSS-åkare i dag.

Riitta-Liisa Roponen, Laura Mononen och Susanna Saapunki. Det blev medaljtrion på damernas 10 kilometer fritt.

Roponen gav ett ordentligt formbesked med tanke på OS där 10 kilometer fritt är en av distanserna. Roponen vann med 10,9 sekunder före Mononen och tog sitt 14:e individuella FM-guld.

Mononen inledde tävlingen bäst men på det andra varvet av tre gick Roponen upp i topp och släppte sedan aldrig ledningen.

– Det här smakar riktigt bra, ett guld är alltid ett guld. Jag har haft en bra träningsperiod inför FM och jag tror ännu att formen är på stigande.

– Om jag måste välja så är det här den distansen som jag verkligen vill tävla på i OS, sa Roponen till Yle efter tävlingen.

Julin bästa FSS-åkare

Susanna Saapunki tog sin första medalj på seniornivå då hon besegrade Anne Kyllönen med 4,7 sekunder i kampen om bronset.

IF Minkens Andrea Julin som lidit av en skada i ryggen den här säsongen var bästa FSS-åkare i dag. Julin som gjorde säsongsdebut för en vecka sedan åkte i mål som 18:e dam.

Kerttu Niskanen meddelade på morgonen att hon inte kommer att tävla alls i FM denna helg. Krista Pärmäkoski som vann FM-guld i lagsprint i går valde att stå över dagens tävling.

Resultat:

1. Riitta-Liisa Roponen 25.29,3

2. Laura Mononen +10,9

3. Susanna Saapunki +27,0

4. Anne Kyllönen +31,7

5. Eveliina Piippo +58,1

6. Sini Alusniemi +1.03,2

7. Heini Hokkanen +1.12,6

8. Johanna Matintalo +1.15,6

9. Marjaana Pitkänen +1.20,6

10. Anna-Kaisa Saari +1.24,5

-------------------

18. Andrea Julin IF Minken +2.08,8

30. Jennifer Antell IF Femman 2.43,8

34. Marie Sippus Vörå IF +2.52,4

40. Jennie Lindvall If Åsarna +3.19,5

43. Maarit Korpi If Åsarna +3.31,6

62. Anna-Kajsa Lall IF Femman +4.45,2

76. Elin Lövdahl IF Femman +6.50,4