Citys enorma svit bruten – Liverpools galna minuter avgjorde stormötet

Det tog fem månader, men nu har Manchester City förlorat i Premier League. På tio glödheta minuter gjorde Liverpool tre mål och sänkte City. Men det var nära att "Reds" hade tappat en 4–1-ledning.

Pep Guardiola har gång på gång slagit fast att hans Manchester City inte kommer att gå genom Premier League-säsongen utan förlust.

Stundtals har det varit svårt att tro på katalanen. Så pass mycket har City imponerat. Men efter 22 raka ligamatcher utan nederlag – tjugo segrar och två kryss – är den långa sviten bruten.

Och som den bröts. Efter några galna minuter i andra halvlek i stormötet med Liverpool var Man City avklätt. Framför en segerrusig hemmapublik på Anfield vann ”Reds” till slut med 4–3 efter dramatik.

– Matchen visade varför så många gillar fotboll, konstaterar Liverpools tränare Jürgen Klopp till Sky Sports.

Från 1–1 till 4–1 på tio minuter

Redan i den första halvleken rivstartade Liverpool. Laget pressade högt och tog också ledningen, men efter Leroy Sanes kvittering i 40:e minuten var gästerna ikapp.

Den andra halvleken blev en uppvisning i hur bra Liverpool är när allt stämmer. Spelarna sprang över den solklara serieledaren och på tio glödheta minuter gick man från 1–1 till 4–1.

Först lobbade Roberto Firmino kyligt in 2–1, sedan bombade Sadio Mane in 3–1 och till slut lyfte Mohamed Salah in 4–1 efter slarv av Citymålvakten Ederson.

– De gjorde två mål i snabb takt och då blir det svårt. Vi hade matchen i vår handen vid 1–1, men plötsligt var det 4–1, säger Guardiola till Sky Sports.

Första ligaförlusten sedan april

Med drygt tjugo minuter kvar såg det avgjort ut, men två sena reduceringar skapade en nervös avslutning. I den 94:e minuten hade City ett frisparksläge, men man lyckades inte utnyttja det.

4–3 och slut i en underhållande drabbning. Det här betyder att Manchester City gick på sin första ligaförlust sedan den 5 april förra året.

– Jag var inte oroad på slutet. Jag är mest intresserad av vår insats och framför allt spelade vi presspel från en annan planet. Det var briljant, säger Klopp.

– Matchen visade varför så många älskar fotboll. Vi förtjänade tre poäng. En vecka efter att Philippe Coutinho lämnade klubben gjorde vi fyra mål.

"Jobbet ska göras"

Efter segern lyfter Liverpool i tabellen. Laget är ny tabelltrea – på samma poängantal som tvåan Manchester United och fyra Chelsea. United har en match mindre spelad, morgondagens hemmamatch mot bottenlaget Stoke.

Trots förlusten har City givetvis en jätteledning i tabelltoppen. Avståndet ner till United är femton poäng just nu.

– Under de senaste månaderna har alla sagt att Premier League är avgjort och jag har alltid sagt nej. Jobbet ska göras. Vi kommer att försvara vår position match för match, säger Guardiola.

Resultat, Premier League:

Liverpool–Manchester City 4–3 (1–1)

Videokälla: Viasat.