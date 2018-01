Dåligt isläge i Kvarken – årets isvinter sannolikt förlorad

Jäätilanne on Vaasan edustalla poikkeuksellisen heikko. Ulompana merellä jää on ohutta ja huonolaatuista. Sisäsaaristossa jäällä liikkujia vaanivat yllättävät reiät. Viime päivinä Mustasaaressa sijaitsevalle Vallgrundin merivartioasemalle on tullut tavanomaista enemmän hälytyksiä jäihin putoamisten takia.