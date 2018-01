Hakola avgjorde i sista motlutet – blev dubbelmästare i FM

Ristomatti Hakolas fina säsong fick en fortsättning då han vann FM-skiathlonen före Matti Heikkinen. Hakola avgjorde då några hundra meter återstod av loppet.

I fredags tog Ristomatti Hakola FM-guld i lagsprinten tillsammans med Antti Ojansivu. I dag blev det ett individuellt FM-guld då han vann herrarnas skiathlon.

Hakola som gjort fina resultat både i sprint och på normaldistans den här säsongen ryckte ifrån Matti Heikkinen i slutskedet av loppet och vann till slut med fyra sekunder.

– Det kändes ganska lätt idag. Jag kände mig fräsch i det sista motlutet och då tänkte jag att jag ska försöka avgöra. Jag fick direkt några meter på Matti.

– Det här var troligen min sista skiathlontävling i karriären så det är fint att avsluta som mästare, sa Hakola till Yle.

För Heikkinen var det här helgens andra silvermedalj. Han slutade även tvåa i fristilsloppet igår.

– Jag gick för guld idag men det blev inte bättre än så här, sa Heikkinen efter loppet.

Perttu Hyvärinen tog ett nytt brons då han korsade mållinjen som trea idag. Ari Luusua som tävlar för Ski Team Mäenpää åkte i mål på åttonde plats i dagens tävling medan IF Minkens Juuso Haarala var 14:e man.

Resultat:

1. Ristomatti Hakola 1.05,23

2. Matti Heikkinen +4,0

3. Perttu Hyvärinen +6,7

4. Lari Lehtonen +8,7

5. Kusti Kittilä +9,3

6. Juho Mikkonen +1.27,7

---------------------

8. Ari Luusua Ski Team Mäenpää +1.35,9

14. Juuso Haarala IF Minken +2.35,1

39. Remi Lindholm IF Minken +5.05,9

49. Robin Sundsten IF Femman +5.40,8

54. Oscar Högnabba If Åsarna +6.14,7

58. Joachim Gustafsson IF Femman +6.43,3

66. Eric Storvall If Åsarna +8.02,4

67. August Högnabba If Åsarna +8.02,4

87. Alex Svartsjö IF Femman +14.05,7