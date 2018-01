Saarinen stark i spurten – vann FM-guld i skiathlon

Aino-Kaisa Saarinen stod för en liten skräll då hon vann FM-guld i skiathlon. Tävlingen avgjordes i en spurt där Riitta-Liisa Roponen var först in på målrakan men hon fick ge sig mot Saarinen och Johanna Matintalo.

Damernas skiathlon i FM blev en kamp mellan fyra åkare. Aino-Kaisa Saarinen, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen och Anne Kyllönen gick tidigt i från de övriga i fältet och gjorde upp om de tre medaljerna.

Roponen gjorde ett dåligt skidbyte och tappade 15 sekunder men åkte i kapp redan på det första fristilsvarvet. Roponen som är den bästa fristilsåkaren av de fyra var sedan först in på målrakan och hade greppet om guldet men Aino-Kaisa Saarinen kom starkt och vann.

– Jag hade inte förväntat mig ett FM-guld. De senaste dagarna har varit ganska svåra. Jag är nog överraskad, sa Saarinen till Yle.

Junioren Johanna Matintalo som visat fin form den senaste tiden lyckades också spurta förbi Roponen på målrakan och knep silvret.

Roponen höll undan för Anne Kyllönen och blev dubbelmedaljör i FM då hon tog bronset.

Av FSS-åkarna var Jennifer Antell från IF Femman bäst i dag. Hon åkte i mål på 20:e plats, drygt två och en halv minut efter Saarinen.

Krista Pärmäkoski och Kerttu Niskanen valde att inte tävla idag. Niskanen har stått över hela FM medan Pärmäkoski endast tävlade i lagsprinten i fredags. Laura Mononen var inte anmäld till dagens tävling.

Resultat:

1. Aino-Kaisa Saarinen 36.12,9

2. Johanna Matintalo +0,3

3. Riitta-Liisa Roponen +0,5

4. Anne Kyllönen +0,8

5. Anita Korva +53,4

6. Leena Nurmi +1.24,8

-------------------------

20. Jennifer Antell IF Femman +2.39,9

33. Linnea Henriksson IF Femman +3.49,3

38. Jennie Lindvall If Åsarna +4.13,3

39. Emelie Svenlin If Åsarna +4.19,7

40. Julia Häger IF Minken +4.20,6

48. Anna-Kajsa Lall IF Femman +5.28,3

54. Elin Lövdal IF Femman +9.49,5