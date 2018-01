Vem motionerar mest? Skärgårdskommuner tävlar om vem som får ihop flest kilometer

Under veckoslutet har Skärgårdsmarschen kört igång i flera kommuner i den åboländska skärgården.

Skärgårdsmarschen är en lekfull tävling där invånarna uppmanas att under en dryg vecka motionera aktivt och samtidigt bokföra sina resultat.

Deltagarnas sammanlagda mängd kilometer divideras med kommunens invånarantal och den kommun som har samlat flest kilometer per invånare vinner.

Söndag förmiddag med långpromenad

Ett gäng som tänker haka på Skärgårdsmarschen är några glada Pargasbor i löpargruppen Joggon.

För dem började söndagsförmiddagen med en långpromenad.

En grupp vuxna i löparkläder står samlade ute, redo att ge sig iväg. Bild: Yle/Marie Söderman

Gruppen startades 2009 av Anne Eriksson som själv är aktiv idrottare och mångårig ordförande för Pargas idrottsförenings friidrottssektion.

- Vi startade gruppen för att vi ville ha en möjlighet att löpa mer ”oseriöst”. Vi vill kunna prata medan vi motionerar, säger Eriksson.

Nu, nio är senare, är gruppen fortfarande aktiv men har dragit ner en aning på ambitionerna.

- Vi har visserligen snabbare motionärer som brukar springa iväg med väldig fart men vi har också en grupp som tar det lugnare så att man kan prata samtidigt när man är ute och går eller joggar.

På söndagen samlades gruppen på Kustö i S:t Karins för att ge sig iväg på en långpromenad.

- Vi ska gå mot slottsruinerna, via ett häststall och kyrkan. Vi går förbi en bergsrygg som heter Juurvalli och sedan ut till Kappelinmäki som är ett högt berg på östra udden av Kustö. Det blir en sträcka på cirka 14 kilometer, berättar Benny Gröning, Kustöbo och själv fritidsmotionär.

Kustö ruiner. Ett barn leker i vårsolen vid Kustö slottsruiner. Bild: Yle/Linus Hoffman

Pargasbon Patrik Gustafsson är också med den här gången efter att ha haft en paus från Joggon i många år.

- Knäna tyckte inte om joggandet, men att promenera går bra. Och då man vet att man har ett gäng som väntar på en även om det regnar småspik kommer man iväg, säger Gustafsson.

Grått väder? Ta med dig en kompis så går det lättare! Mörka, kala kvistar mot en grå himmel. Bild: Yle/Marie Söderman

Katarina Pihl är också redo för en långpromenad och har utrustat sig med en liten matsäck.

- Den här gången tog jag faktiskt med kaffe som jag inte brukar ha! Men också varm dryck med ingefära och citron, det ger energi, säger Pihl.

Skärgårdsmarschen uppskattas

För gänget i Joggon-gruppen är det rutin att motionera även utan kampanjer, men Skärgårdsmarschen får tummen upp.

- Det är en skojig kampanj, för alla sätt att få folk att röra på sig är bra! Hoppas att många deltar och skriver upp sina kilometer. I dag ska vi också bokföra vår sträcka så att Pargas naturligtvis vinner Skärgårdsmarschen, säger Anne Eriksson.

Så bar det iväg mot skogen. Joggare i färggranna kläder promenerar iväg med raska steg. Bild: Yle/Marie Söderman

Joggon-gruppen tar ständigt emot nya motionärer och man kan gå med i gruppen även om man inte har en idrottsbakgrund.

- Vår medelålder är kanske kring 45-50 och vi anpassar oss enligt gruppens sammansättning. Visserligen tycker vi om att gå långt och fort men gillar man det är det bara att komma med, säger Anne Eriksson.

Alla kilometer bokförs

Den som deltar i Skärgårdsmarschen kan bokföra sin prestation i utplacerade röda lådor som finns runtom i hela Åboland. Det går också att skicka in resultaten via nätet eller via Facebook.

Skärgårdsmarschen pågår den 13-21 januari och resultatet ska lämnas in den 22 januari 2018.

Bland alla som deltar lottar man ut vinster.