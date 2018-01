Catherine Deneuve ber offer för sexuella övergrepp om ursäkt - men håller fast vid #metoo-kritik

Catherine Deneuve poserar under en presskonferens vid filmfestivalen i Berlin i februari 2017

Den franska filmstjärnan Catherine Deneuve bad i dag personer som fallit offer för sexuella övergrepp om ursäkt.

Deneuve säger att hon är ledsen över att ha upprört personer som blivit offer för avskyvärda handlingar.

Catherine Deneuve säger att hon tar avstånd från de kommentarer som andra har fällt efter att ha undertecknat det kollektiva brev som också hon hade undertecknat.

Hon håller ändå fortsättningsvis fast vid sina reservationer vad gäller kampanjen #metoo.

Deneuve kritiserar #metoo-kampanjen

Deneuve hörde till den grupp av författare, artister och akademiker som nyligen undertecknade ett öppet brev som publicerades i Le Monde.

I brevet kritiserar hundra franska kvinnor #metoo-rörelsen och hävdar att den gått för långt och att kampanjen lett till manshat och en häxjakt på män. Kvinnorna beskrev kampanjen som puritansk.

Rörelsen Me too går i Frankrike under namnet #balancetonporc (ungefär ”peka ut/häng ut/avslöja din gris”).

Brevet i Le Monde fick oönskade följder

En del av de kvinnor som hade undertecknat brevet har senare i olika sammanhang vidareutvecklat sina - också kontroversiella - idéer. De anklagas nu för att trivialisera sexuellt våld.

Deneuve omfattar inte dessa vidare kommentarer och tar i ett eget brev som publicerats på tidningen Libérations webbsida starkt avstånd från en del av de uttalanden som har gjorts.

Hon hänvisar speciellt till en kommentar (dock utan att namnge personen i fråga):

- Att säga i tv att du kan få orgasm under en våldtäkt är värre än att spotta alla dem i ansikte som har blivit offer för ett sådant brott, säger Deneuve.

"Det är offren - bara dem - jag ber om ursäkt

Deneuve säger att hon vill visa sin medkänsla med de offer (för sexuella våldshandlingar) som har känt sig sårade av brevet i Le Monde.

- Det är dem - och enbart dem - jag ber om ursäkt”, skriver hon i sitt inlägg i Liberations.

Deneuve säger också att det inte fanns någonting i brevet till Le Monde där det skulle ha sagts någonting gott om trakasserier. Hon konstaterar att hon aldrig skulle ha undertecknat ett sådant brev.