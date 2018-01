Ny konflikt i Syrien - Turkiet hotar att angripa kurdenklaven Afrin "inom några dagar"

Turkiet hotar att angripa den kurdiska enklaven Afrin i norra Syrien inom några dagar.

Beskedet kom en dag efter att USA på söndagen meddelade att det kommer att bygga upp en ny syrisk gränsstyrka som består av 30 000 kurder och araber som har stötts av amerikanerna under det syriska inbördeskriget.

USA:s avsikt är att befästa Syriens gränser till Turkiet och Irak så att terrorgruppen IS inte kan göra comeback i norra Syrien.

- Vårt mål är att skapa en styrka som består av omkring 30 000 soldater, hälften av dem skulle bestå av styrkor från SDF och vi har redan börjat träna 230 personer, konstaterade talesmannen, överste Ryan Dillon på söndagen.

Den kurdisk-arabiska gränsstyrkan kommer att domineras av milismän från kurdiska YPG som också dominerar den USA-stödda kurdisk-arabiska styrkan SDF (Syrian democratic forces).

YPG kontrollerar också tre självstyrda kurdiska områden invid den turkiska gränsen i norra Syrien.

Afrin är en av tre kurdiska enklaver i norra Syrien som utgör de kurdiska syriernas självstyrda område Rojava - eller Västkurdistan.

Kurderna i Afrin har länge varit invecklade i konflikter både med Turkiet, proturkiska araber och etniska turkmenska rebeller i norra Syrien.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan säger att den planerade nya gränsstyrkan är oacceptabel och att Turkiet inte tänker tillåta vad han kallar "terroristnästen" vid sin södra gräns.

- Vi förväntar oss att USA stöder Turkiet i våra legitima försök att bekämpa terrorism, sa den turkiske presidenten.

Kurdernas mål har länge varit att sammanlänka Afrin med de två övriga enklaverna Jazira och Kobanê som sträcker sig ända till den irakiska gränsen.

Om det skulle lyckas så skulle kurderna kontrollera ett över tusen kilometer långt gränsavsnitt mellan Syrien och Turkiet.

Det är något som Erdoğan inte kan tillåta med tanke på det bannlysta kurdiska arbetarpartiet PKK som har nära band till kurderna och YPG-milisen i Syrien.

Problemet är att Turkiets allierade USA kan tacka sina kurdiska bundsförvanter för att IS drevs ut från norra Syrien, särskilt jihadisternas starkaste fäste, provinshuvudstaden Raqqa.

Erdoğan sade att han hoppas att USA inte ställer sig på kurdernas sida i Afrin och att Turkiet och amerikanerna i stället kan samarbeta i norra Syrien.