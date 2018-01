Västmetron ger många Esbobor längre jobbresa: ”Vi förlorar en halv timme om dagen”

Invånarna i Esbo, särskilt i de södra delarna, måste reservera mer tid för att komma in till Helsingfors centrum med västmetron, jämfört då de färdades enbart med buss. Det här visar en färsk HS-kartläggning. Studerande Nora Fabritius hoppas att bussen kommer tillbaka.

En granskning av 12 000 adresser i Esbo visar att restiden för många invånare har förlängts med 15 minuter eller mer efter lanseringen av västmetron. Det visar en granskning som tidningen Helsingin Sanomat har gjort.

Den nya transportförbindelsen gynnar särskilt dem som bor i Otnäs, men speciellt invånare i södra Esbo får sitta en kvart längre i kollektivtrafiken.

Förut kunde man lita på att komma in till centrum på en halv timme ― Nora Fabritius

Enligt kartläggningen har resan till Kampen i Helsingfors försnabbats bara från 600 adresser i Esbo, medan kring 3 000 adresser har fått en längre väg.

Studerande Nora Fabritius, som bor i Gäddviken, berättar att hon nu får använda en halv timme mer om dagen för att åka fram och tillbaka till Helsingfors universitet.

- Det har definitivt blivit en längre åktid. Förut kunde man lita på att komma in till centrum på en halv timme. Nu tar det först 20 minuter att gå till metrostationen och sedan 20 till att åka med metron. Hur man än försöker så klarar man sig inte på under 45 minuter, säger hon.

”Västmetron har försvårat vardagen”

I början av förra veckan höjde många Esbopolitiker och invånare sina röster för en återinrättning av gamla busslinjer.

Efter att ha bott i Gäddviken i ett par år hade Fabritius och hennes sambo hunnit bli vana med att komma in till centrum på en kvart via Västerleden, och således har också hon skrivit under ett upprop för att få bussarna tillbaka.

Västmetron har förlängt restiden för många Esbobor.. Metrojuna Tapiolan metroasemalla. Bild: Mårten Lampén / Yle

- Jag förstår tanken bakom metron, att man hoppas på att skapa nya centrum i Esbo. Men för oss har den bara försvårat vardagen. Åtminstone såhär till en början måste jag nog säga att vi är ganska missnöjda.

- Tidigare har jag kunnat säga till kompisarna att ta bussen från Kampen och så är du här på en kvart - bussen stannade alldeles vid dörren. Nu måste man först be dem ta metron, stiga av och sedan gå 1,5 kilometer. Ökningen är kanske inte så drastisk i minuter, men upplevelsen att det är krångligare att ta sig hem till oss är stark, säger Nora Fabritius.

HRT: Vi följer med läget i några veckor

Helsingforsregionens trafik säger till Helsingin Sanomat att reformen gynnar särskilt de Esbobor som tar sig öster eller söder om Järnvägsstationen.

När de kommer till en stor reform är helheten avgörande, kommenterar HRT:s gruppchef Jonne Virtanen.

Helheten syftar i det här fallet på att HRT uppskattar att reformen sparar en halv miljon restimmar per år på hela området. Dock kan HRT inte uppge för tidningen vad det här i praktiken innebär för resenärerna.

På HRT menar man att det alltid kommer att finnas vinnare och förlorare i en dylik reform, men medger ändå att responsen visar restiderna har förlängts märkbart på en del områden.

Man tror ändå att alla resenärer inte nödvändigtvis hittat den snabbaste rutten.

HRT uppger för tidningen att bolaget följer med läget under de kommande veckorna, först sedan görs beslut om eventuella åtgärder.