Klart för drabbning – OS-platsen på spel för Peltonen och Lindfors i konståknings-EM

När damerna åker sina kortprogram på torsdag och friprogram på lördag kan varje lyckat eller misslyckat hopp vara avgörande för huruvida det är Emmi Peltonen eller Viveca Lindfors som får åka till OS i Pyeongchang.

För bänkidrottaren är utgångsläget läckert. Vi talar om två begåvade, unga konståkare som poängmässigt står på samma nivå, men vars styrkor är olika.

I EM i Moskva ställs de för första gången mot varandra i internationellt sällskap den här säsongen och utgången känns på förhand ytterst oviss.

Fördel Peltonen inför EM

I FM i Vanda strax före jul gick Emmi Peltonen för andra gången segrande ur duellen i FM-sammanhang då hon tog sitt andra guld i följd.

I kortprogrammet lyckades både Peltonen och Lindfors i sina tre hoppelement, vilket är a och o i kortprogrammet. Differensen mellan de två var bara 1,36 poäng till Peltonens fördel.

Emmi Peltonen är full av tillförsikt inför EM efter ett lyckat genrep i Abu Dhabi, där hon vann en tävling i början av januari. Konståkaren Emmi Peltonen i närbild.

Lindfors tekniskt säker

Tittar man närmare på poängen för det tekniska värdet respektive programkomponenterna, visar de på skillnaden mellan våra toppdamer just nu. Viveca Lindfors är snäppet starkare tekniskt, medan Peltonen vinner på sin presentation.

Lindfors solohopp i kortprogrammet, trippel-Lutz, är värt 0,9 poäng mer än Peltonens trippel-ögel, medan åkarna i övrigt har samma svårighetsgrad på sina program.

Det är därmed dagsformen och kvaliteten på såväl hopp, piruetter som stegsekvens som avgör vem som vinner tekniskt.

I friåkningen kan skillnaden i tekniska poäng bli lite större till Lindfors fördel då hon är säkrare i de svåraste hoppen. Vad gäller piruetter är bägge starka, medan kvaliteten på Peltonens stegsekvenser i allmänhet är bättre.

Viveca Lindfors plockar värdefulla poäng med sina välroterande piruetter. Konståkaren Viveca Lindfors i en piruett. Bild: EPA / Martin Divisek

Hög kvalité på elementen

En bra dag har både Peltonen och Lindfors höga, luftiga hopp och piruetter som roterar bra i estetiska positioner.

Domarnas poängskala för varje enskilt element ligger mellan +3 och -3 och bägge åkarna har ofta fått +2 för sina hopp och piruetter, medan stegvirtuosen Peltonen till och med belönats med +3 för sina stegsekvenser.

Peltonen stark presentatör

Den största skillnaden mellan Emmi Peltonen och Viveca Lindfors ligger i de fem programkomponenterna, skridskoteknik, övergångar (sammanbindande steg och rörelser), utförande, koreografi och tolkning av musiken.

I FM låg domarnas snittpoäng för Peltonens programkomponenter mellan 6,70 och 7,35 i kortprogrammet och 6,45 och 7,20 i friåkningen, medan nivån på Lindfors poäng var 6,15–6,55 i korta och 5,95–6,55 i fria.

Emmi Peltonen är en uttrycksfull åkare med förmåga att tolka olika typer av musik. Konståkaren Emmi Peltonen i sitt tävlingsprogram. Bild: EPA / Martin Divisek

Tolkning av musiken central

Då man ser Emmi Peltonen åka till musik, får man en känsla av att hon och musiken är ett. Hon går in i sin egen bubbla och rörelserna ser ut att födas ur den stämning musiken förmedlar.

I kortprogrammet handlar det om tango, då hon åker till Tango Jalousie och i friprogrammet om en lyrisk, men kraftfull tolkning av Barbra Streisands Papa Can You Hear Me. Koreografierna är gjorda av kanadensaren Mark Pillay.

Samtidigt har Viveca Lindfors fått jobba hårt för att få fram den känsla, som verkar komma av sig själv för Peltonen. Just i år känns det ändå som om hon tagit ett rejält steg i rätt riktning.

Lindfors musikval är mer likartade än Peltonens, då hon i korta åker till Wishing You Were Somehow Here Again ur Fantomen på Operan och i fria till musik ur Askungen. Bägge programmen är nya för i år och gjorda av Shanetta Folle respektive Sari Hakola.

I bedömningen av tolkningen ser domarna på huruvida rörelser och steg sker i takt till musiken, huruvida åkaren klarar av att uttrycka musikens karaktär, känsla och rytm och på ett personligt sätt kan variera intensitet, tempo och dynamik i sitt rörelsespråk.

Efter en sämre säsong i fjol har Viveca Lindfors i vinter varit säkrare i sina hopp igen. Konståkaren Viveca Lindfors i närbild.

Placeringar mellan fem och tio inom räckhåll

Både Peltonen och Lindfors är 18 år gamla och har sina bästa år som åkare framför sig. På EM-nivå har bägge i dag vad som krävs för placeringar mellan fem och tio.

För två år sen lyckades Viveca Lindfors, då 16 år gammal, i sin EM-debut och tog direkt en åttonde plats. I och med topp tio-placeringen fick Finland efter några års paus sända två damer till EM i fjol. Då var ändå Lindfors säkerhet som bortblåst och hon fick nöja sig med en 23:e plats.

I stället blev det EM-debutanten Emmi Peltonen som räddade Finlands ära. Hennes elfte plats räckte till för att säkra att vi även i år ser två blåvita damåkare i EM.

Poängsaldot intressantare än placeringarna

Och det är där vi står nu. Inför EM i Moskva, där bägge åkarna har vad som krävs för att förbättra både sina tidigare EM-placeringar och sina personliga poängrekord. Och just i år är det poängen som är intressantast.

Enligt konståkningsförbundets kriterier är det den av åkarna som har ett högre säsongsbästaresultat efter EM, som föreslås få den OS-plats som Viveca Lindfors säkrade i höstens OS-kvaltävling.

Inför EM är det fördel Peltonen, vars säsongsbästa är 161,11. Lindfors är endast 4,22 poäng efter.

Ungefär lika mycket som ett lyckat eller misslyckat hopp.

I Sportmagasinet onsdag 17.1 kl. 19.00 i Yle Teema & Fem står konståkningens hopp i fokus och diskuteras av Peltonen, Lindfors och 15-åriga borgålöftet Vera Stolt, silvermedaljör i junior-FM i år.