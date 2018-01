Renovering av brandskadad byggnad i Drumsö idrottspark kostar 200 000 euro

Renoveringen av Drumsö idrottspark kostar över 200 000 euro. En byggnad i parken tändes på i somras. Helsingforspolisen har inga spår efter förövaren.

I slutet av juli 2017 brann en byggnad med omklädningsrum och tekniska utrymmen i Drumsö idrottspark i Helsingfors.

Byggnaden skadades men kunde räddas. Branden fick sin början i en sopkorg alldeles intill väggen.

Enligt kriminalkommissarie Anne Hietala har Helsingforspolisen inte fått fast den som tände på byggnaden.

– Det är klart att branden var anlagd. Brottsrubriceringen är skadegörelse, säger Hietala.

Kostsam renovering

Notan för renoveringen är ännu inte slutgiltig men den kommer enligt uppskattningar att överstiga 200 000 euro.

Pengarna tas ur en fond som staden upprättat för dylika tillfällen i stället för att försäkra alla byggnader - något som skulle bli mycket dyrare.

– Pengarna fås efter en officiell ansökan och just nu samlar vi in alla kvitton för att kunna lämna in vår ansökan. Men summan kommer att överstiga 200 000 euro, säger Erkki Nurmi från Helsingfors stad.

Bland användarna av idrottsparken på Drumsö finns en önskan om nya isplaner. Men enligt teamledare Jani Kurvinen, som ansvarar för idrottsparken, finns det inga konkreta funderingar kring nya isplaner på Drumsö.

– Nej, några sådan planer har nog inte nått mina öron, säger Kurvinen.