Fanna och Michaela brände ut sig i ung ålder: Det enda som fanns var trötthet

Fanna och Michaela och ovanför dem står det "We can´t do it". Fanna är klädd i jeansskjorta och röd scarf och spänner sina biceps. Michaela klädd i vit spetsblus.

Allt fler unga bränner ut sig, och det är främst kvinnor som drabbas. Fanna och Michaela tror kvinnor har för stor press på sig i samhället. Fanna och Michaela och ovanför dem står det "We can´t do it". Fanna är klädd i jeansskjorta och röd scarf och spänner sina biceps. Michaela klädd i vit spetsblus. Bild: Pressbilder

Bloggaren Michaela Forni brände ut sig när hon var 25. Fanna Ndow Norrby blev utmattad när hon var i samma ålder. Vad är det som gör att allt fler unga kvinnor går in i väggen? Det försöker Fanna ta reda på i serien We can´t do it.

Michaela Forni är en framgångsrik entreprenör, bloggare och författare. Länge körde hon på för fullt, utan att någonsin vila ordentligt. I teorin förstod hon att något höll på att gå illa, men hon ville inte riktigt acceptera det.

- Jag såg signaler och kunde tyda mönstret, men jag tror att det var först när jag hade gått igenom den första perioden som jag förstod att jag var utbränd, berättar hon.

Michaela var konstant stressad och hon hade väldigt kort stubin.

- Jag ville bara jobba och blev irriterad om någon ville göra något annat. Jag tappade mycket i vikt och blev allergisk mot 16 grejer under ett år.

Kroppen behövde vila och gav Michaela tydliga signaler, men hon ignorerade det och skyllde på andra faktorer.

Hon besökte en läkare på grund av allergierna och fick veta att nya allergier är ett typiskt stressyndrom, men hon lyssnade inte alls på den förklaringen.

Det var psykologen som fick Michaela att inse att hon var utmattad. Michaela Forni iklädd en vit blus och vita byxor av siden. Hon står framför en stängd dörr, och lutar sig mot väggen bredvid. Bild: Pressbild

Lite senare gick Michaela ändå till en psykolog, och där fick hon höra att hon nog antagligen är utbränd och därför borde ta kontakt med en läkare.

Beskedet sjönk långsamt in och snart förstod också Michaela själv att stressen höll på att förstöra henne.

Fanna önskar att hon berättat hur hon mådde

Fanna Ndow Norrby som är programledare för serien We can´t do it har också varit extremt utmattad.

- Jag hade alldeles för många bollar i luften samtidigt, och grejer som var tvungna att bli klara – det var inget jag kunde släppa, kände jag då. I dag önskar jag att jag hade skjutit upp vissa saker och berättat för rektorer och klasskamrater om hur det var.

Fanna studerade på heltid, hade tre jobb vid sidan om och skrev en bok. Dessutom drev hon ett Instagramkonto mot rasism.

Jag var inte alls glad och det kändes inte roligt längre. ― Fanna Ndow Norrby

Hon lyckades få klart alla sina projekt men sedan var orken slut. Hon sökte ingen hjälp, istället tog hon ett studielån för att kunna vila. Hon låg på sin soffa i flera veckor och mådde dåligt.

- Jag var inte alls glad och det kändes inte roligt längre. Det enda som fanns var trötthet, berättar hon.

Modiga personer som berättar

I serien We can´t do it träffar Fanna flera kvinnor som precis som hon, blivit utmattade eller utbrända i ung ålder.

- Jag har träffat så modiga personer som har orken att berätta om så här personliga upplevelser. Det som de har gemensamt är en vilja att förändra och en vilja att berätta om hur de mår så att andra inte ska hamna på samma plats, säger Fanna.

Det här är personer som är väldigt engagerade i sina jobb, i sina studier och sitt sociala liv. De gör allt rätt, men de gör för mycket.

Utbrändhet ibland förknippat med skam

En del tjejer i serien berättar att de skämdes över sin utbrändhet, men det var inget som Fanna själv kände när hon låg där på soffan.

- Däremot var jag väldigt rädd, för jag förstod inte riktigt vad det var som hände med mig. Jag kände nog att ”har jag gjort det här mot mig själv?” Så jag var kanske mer ledsen och rädd. Men många berättar att de skäms och jag tror det kanske bottnar i samma sak, att man funderar över om man gjort det här mot sig själv.

Kvinnor känner en stor press

Allt fler unga kvinnor drabbas av stressrelaterade sjukdomar och det är kanske inte bara arbetslivet som bidrar till stressen. Det ligger också en annan press på kvinnor i dag.

- Det kan handla om det här klassiska, att allt ska vara perfekt. Du ska bo perfekt, se perfekt ut och laga perfekt mat, säger Fanna.

Du ska också vara den som fixar i det sociala livet och ifall du har familj är det kanske du som är mamman och ska styra den situationen.

Prestationsprinsessor

Michaela Forni pratar om konceptet prestationsprinsessor.

- Jag tror det är exakt det som unga tjejer blivit i dagens samhälle. Om man ser på det ur ett feministiskt perspektiv så tror jag att vi har utvecklats ganska mycket och har kommit långt och känner att vi får komma in i rum där vi tyvärr tidigare inte fått vara, men vi befinner oss fortfarande i en tid där vi måste kämpa mycket hårdare än andra män för att få stanna kvar.

Vi tror att vi är det vi presterar. ― Michaela Forni

Det här gör att kvinnor arbetar tills de faller ihop. De kvinnor som har barn har dessutom ofta huvudansvaret i hemmet – ännu ett heltidsjobb.

- Det här är skitfarligt och jag tror det är en stor orsak till varför vi bli utmattade. För unga kvinnor så kanske det handlar om att vi tror att vi är det vi presterar. Därför presterar vi mer än vad vi egentligen behöver, säger Michaela.

Lite ”tjejutbränd” bara

I serien kommer det också fram att män ofta har en lägre tröskel för att säga till när det blir för mycket på jobbet, och att män kanske tas mer på allvar. En kvinna får till och med frågan om hon inte bara är lite ”tjejutbränd”.

- Så det handlar också om arbetsplatsproblem. Varför lyssnar man inte på personer när de berättar att det är för mycket? Varför händer det något först när de gått in i väggen? Det där måste ändras, säger Fanna.

Utbränd redan i gymnasiet

Det händer också att kvinnor som inte ens kommit ut i arbetslivet bränner ut sig. Det här vill även Yles kampanj Pressad göra oss uppmärksamma på.

I serien We can´t do it får vi träffa Klara som blev utbränd när hon gick i gymnasiet. Då var hon bara 18 år gammal.

- Klara var övertygad om att hon var tvungen att ha högsta betyg i alla ämnen för att senare kunna läsa vidare. Samtidigt gjorde hon projekt vid sidan om och engagerade sig på olika sätt, säger Fanna.

Vi blir överstimulerade och utarbetade. ― Fanna Ndow Norrby

Klara själv berättar om hur hon svimmade, vaknade upp, grät, fortsatte plugga för att sedan svimma igen och fortsätta på samma sätt.

- Återigen – det är samma grejer som sker oavsett vilken ålder vi är i. Vi blir överstimulerade och utarbetade. Oberoende av om vi pluggar eller arbetar så blir resultatet det samma – vi orkar inte mer, säger Fanna.

Gymnasiet inte livsavgörande del i livet

Fanna berättar att också hon hade många vänner i gymnasiet som var extremt pressade.

- Jag tycker att skolan kunde ha informerat mer och visat att du inte är misslyckad om du inte får full poäng i alla betyg. Gymnasiet är ju inte den livsavgörande delen i ditt liv – som du kanske tror just då. Det kommer att gå bra ändå, säger Fanna.

Fanna tycker det är hemskt att engagerade elever ska bränna ut sig innan de ens hunnit ut i arbetslivet.

- Hur ska de orka jobba eftersom de redan nu är mindre stresståliga? Det här blodiga allvaret som många tar gymnasiet på … det är viktig skolgång, självklart, men jag hade hoppats på att man pratat mer om hälsa och det osunda i att stressa så mycket i en så ung ålder, säger hon.

Måste lära sig hantera sociala medier

En annan sak som kan skapa en stor stress är sociala medier. Nu när vi precis inlett ett nytt år är det många nystarter och löften som seglar omkring, och det kan skapa en hel del stress.

Michaela tycker ändå inte att vi ska skylla för mycket på de sociala medierna. Nyckeln här är att lära sig hantera dem. Fanna håller med.

- Vi kan inte styra vad andra lägger upp men vi kan kontrollera hur mycket vi väljer att ta del av det, och vilka konton vi vill kolla på. Man får gå in och vara krass helt enkelt, om ett konto stressar dig så följ det inte – hur inspirerande du än tänker att det ska vara, säger hon.

Michaela Forni tror vi måste blir bättre på att hantera sociala medier. Michaela Forni sitter i en fåtölj. I famnen har hon en laptop. Hon är iklädd vita byxor och en vit skjorta, och tittar in i kameran. Bild: Pressbild

- Sedan tror jag framför allt att det viktigaste med sociala medier är att förstå att alla människor du följer också går igenom svåra tider. Bara för att någon lagar en perfekt frukost, betyder det inte att den människan inte går igenom någonting tufft i sitt liv, säger Michaela.

Tar lång tid att bli frisk

Både Michaela och Fanna har kommit igenom sin utbrända period, men de måste fortfarande vara försiktiga med vad de gör. Det finns tyvärr inte riktigt något enkelt botemedel för utmattning.

- Även om det är över två år sedan så tror jag att det är en väldigt lång väg tillbaka, och jag vet inte ens om man någonsin blir helt frisk. För att komma över den första fasen så tror jag i alla fall att man måste lyssna på kroppen. Man måste vila och våga slappna av, säger Michaela.

För Michaela var det viktigt att våga släppa sitt kontrollbehov och inte göra allt själv. Hon var också tvungen att inse att jobbet inte är allt.

- Sedan var jag också tvungen att inse att jag är värd massor som människa även om jag inte alltid presterar jättemycket, säger hon.

Det krävdes alltså en attitydförändring – ett nytt sätt att se på sig själv.

Du är inte ensam i din utmattning

Fanna kände sig väldigt ensam under tiden hon var utmattad, men under arbetet med serien har hon lärt sig att den utbrände absolut inte är ensam i det här problemet.

- Det är andra som vet precis hur du känner och hur du mår, och du kan faktiskt bli bra igen. Det har jag lärt mig. Du måste inte må så här för alltid, säger hon.

Fanna önskar att hon sökt hjälp

Men hur blir man då frisk? Svaret kan se enkelt ut: Genom att vila. Men då måste du också få tid för vilan.

Fanna önskar i dag att hon gått till vårdcentralen och sökt hjälp. Istället tog hon sig igenom det på egen hand, genom att ta ett lån som gav henne möjlighet att inte jobba på ett tag.

- Jag förstod inte att det här är något man kan sjukskriva sig för. Jag funderade bara på hur jag ska klara det ekonomiskt – hur ska jag göra för att få sova? Det var verkligen obehagligt.

Man måste dra i bromsen innan det händer. ― Fanna Ndow Norrby

Eftersom Fanna är frilansare kunde hon sedan i lugn takt börja arbeta igen genom att ta sig an några mindre uppdrag.

- Men det här ansvaret ska man inte behöva ha själv, för det finns ju hjälp att få. I programmet träffar jag personer som varit sjukskrivna i flera år. Där är jag jätteglad att jag inte hamnat. Jag hoppas de som ser det här lär sig att man kan hamna där, men att man måste dra i bromsen innan det händer, säger hon.

KBT-terapi hjälpte Michaela

Michaela sjukskrev sig när hon blev så trött att hon helt enkelt inte orkade ta sig till jobbet.

- Det var ren utmattning så jag låg bara och sov i flera veckor. När jag sedan fått tillbaka lite krafter började jag gå i KBT-terapi. I sådan terapi får du lära dig att aktivt handla mot att bli bättre, säger hon.

Michaela började också säga nej till saker.

- Jag avstod från projekt och avsade mig ansvaret från ett projekt jag haft sedan tidigare som jag tyckte väldigt mycket om. Så jag skar helt konkret ner på jobbet. Sedan började jag yoga och meditera väldigt mycket. Jag läste också självhjälpsböcker, för att förstå andra människor som varit med om liknande situationer.

Michaelas tips för dig som vill göra en förändring Ifall stressen tar över ditt liv och du kanske till och med ser varningssignaler för utbrändhet, är det viktigt att du söker hjälp. - Om du vill och orkar – sök upp en psykolog eller terapeut. Har du inte råd att gå privat så kan du gå till din vårdcentral och försöka få hjälp där, säger Michaela. - Läs böcker om människor som varit med om liknande grejer. - Jag tror också på att våga prata med din omgivning. Gå inte runt och bär på saker i det tysta utan våga säga att nu mår jag så här – har ni något råd? Stöttepelare är oerhört viktiga i ens liv, oavsett vad man går igenom. För att inte falla tillbaka i samma mönster är det viktigt att vara inlyssnande. - Istället för att blicka utåt och se på yttre faktorer, som till exempel ”kommer jag att tjäna mer pengar om jag gör det här?” så tittar jag inåt och frågar ”orkar jag det här? Gör det mig lycklig? Vill jag det här?”

Också Fanna har lärt sig att säga nej när hon märker att det håller på att bli för mycket.

- Eller så ändrar jag om i min kalender. Jag kan vara lite jobbig och tänker att det här kanske inte är perfekt för alla andra, men för att det ska gå ihop i min kalender måste jag göra så. Man kan inte vara med på allt hela tiden.

Eftersom Fanna frilansar kan hon göra så här. Ifall besluten kommer från en chef kanske lösningen är att ta kontakt med företagshälsovården.

Du kan också kolla runt med andra kollegor för att se om de upplever lika mycket stress som du – kanske det är något som måste ändras på arbetsplatsen?

Du kan bli frisk

Om du upplever att du har symptom som extrem trötthet, minnesförlust, humörsvängningar och att du är ledsen, så är det kanske dags att kontakta vården så att du får professionell hjälp.

- Man tänker ju att man själv känner sin kropp bäst, men när den börjar göra saker man inte känner igen, så finns vården där av en anledning. Det här är en sjukdom, men man kan bli frisk, och det måste man komma ihåg. Det är ljuset i det här, att bli frisk, säger Fanna.

Fanna som har mörkt lockigt hår och är klädd i en jeansskjorta och en röd scarf runt håret. Hon spänner sina biceps. Ovanför henne står det "We can´t do it". Bredvid henne står det "En serie om utbrändhet bland unga kvinnor". Bild: Pressbild

Sugen på mer? Här kan du se Edits tredelade serie We can´t do it som bland annat innehåller många starka berättelser från kvinnor runt om i Sverige.

Här kan du läsa mer om Yles kampanj Pressad, som tar upp stressen unga känner i gymnasiet.