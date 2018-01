Galen upphämtning – danska jakten på första titeln nära få abrupt slut

Från 1–5-underläge i avgörande set till två räddade matchbollar och seger. Andraseedade Caroline Wozniacki hade ingen enkel resa fram till den tredje omgången i Australian Open i tennis.

Carolina Wozniacki, 27, har redan länge hört till världseliten och steg bland annat upp till etta i världsrankingen som tonåring 2010 – men i grand slam-turneringar har fullträffen uteblivit.

Danskan, som vunnit 27 WTA-turneringar under karriären, har som bäst två finalplatser i US Open.

I årets första GS-turnering i Melbourne var resan oerhört nära att vara över redan i den andra omgången.

”Hon hade inget att förlora”

Världstvåan Wozniacki förlorade första set mot kroatiskan Jana Fett (119:e på världsrankingen) med 3–6, vann andra med 6–2 – och låg riktigt risigt till i tredje.

Fett ledde det avgörande setet med 5–1 och hade två matchbollar, men Wozniacki kom igen och vann setet med 7–5 och hela matchen med 2–1.

– Det var galet. Jag förstår inte hur jag kom tillbaka in i matchen, pustade Wozniacki ut efteråt enligt nyhetsbyrån AFP.

– Hon hade inget att förlora, men erfarenheten hjälpte mig i dag. Jag tror hon mittiallt förstod vad som håller på att hända när hon ledde med 5–1 och jag utnyttjade det genom att attackera.

Resultatplock:

Damsingel

Caroline Wozniacki DEN (2) - Jana Fett CRO 3-6, 6-2, 7-5

Kateryna Bondarenko UKR - Anastasija Pavljutjenkova RUS (15) 6-2, 6-3

Elina Svitolina UKR (4) - Katerina Siniakova CZE 4-6, 6-2, 6-1

Magdalena Rybarikova SVK (19) - Kirsten Flipkens BEL 6-4, 0-6, 6-2

Magda Linette POL - Daria Kasatkina RUS (22) 7-6 (7-4), 6-2

Jelena Ostapenko LAT (7) - Duan Yingying CHN 6-3, 3-6, 6-4

Kiki Bertens NED (30) - Nicole Gibbs USA 7-6 (7-3), 6-0

Anett Kontaveit EST (32) - Mona Barthel GER 6-3, 4-6, 6-3

Alize Cornet FRA - Julia Görges GER (12) 6-4, 6-3

Herrsingel

Pablo Carreno-Busta ESP (10) - Gilles Simon FRA 6-2, 3-0 walk over

Gilles Müller LUX (23) - Malek Jaziri TUN 7-5, 6-4, 6-7 (5-7), 3-6, 6-2

Marin Cilic CRO (6) - Joao Sousa POR 6-1, 7-5, 6-2

Jo-Wilfried Tsonga FRA (15) - Denis Shapovalov CAN 3-6, 6-3, 1-6, 7-6 (7-4), 7-5

Damir Dzumhur BOS (28) - John Millman AUS 7-5, 3-6, 6-4, 6-1

Ryan Harrison USA - Pablo Cuevas URU (31) 6-4, 7-6 (7-5), 6-4

Rafael Nadal ESP (1) - Leonardo Mayer ARG 6-3, 6-4, 7-6 (7-4)

Diego Schwartzman ARG (24) - Casper Ruud NOR 6-4, 6-2, 6-3

Andrei Rublev RUS (30) - Marcos Baghdatis CYP 6-4, 6-7 (5-7), 6-4, 6-2

Nick Kyrgios AUS (17) - Viktor Troicki SRB 7-5, 6-4, 7-6 (7-2)

