Dollypops och Andrea Eklund utmanar Vegatoppen - rösta här!

En schlagerpärla från 30-talet á la Dollypops, tävlar om en plats på Vegatoppen. Det gör också musikern och vokalisten Andrea Eklund som framför öppningssången till den nya muminfilmen, storsatsningen Trollvinter i Mumindalen.

Inte nog med att Andrea själv sjunger låten Sommarlängtan, hon har också komponerat musiken och skrivit arrangemanget för symfoniorkester. Andrea har, som den mångsidiga musiker, dirigent och arrangör hon är, nyligen också avlagt magisterexamen i barocksång.

Den engelskspråkiga versionen av Andrea Eklunds komposition Sommarlängtan är kvalificerad för Oscarsnominering i kategorin bästa originalsång, bland 70 andra filmsånger. Musikern och vokalisten Andrea Eklund Bild: VIVA Images

Dollypops som består av tre damröster och en bastuba, bjuder i sin tur på pärlor från vinylskivans glansdagar. Flera av guldkornen på den färska skivan har piffats upp med nya arrangemang eller texter. Den här veckan ska Dollypops försöka ta sig in på Vegatoppen med låten I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.



Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen vecka 3:

Erik-André Hvidsten är fortfarande etta på Vegatoppen med låten Skymning gryning. Däremot räckte inte rösterna till för Fanny och Luciakören, vilket betyder att de inte längre finns med på listan.

1. Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 23.55 %

2. Jussi Lindberg / Det finns en stad: 13.32 %

3. Ronya Mariah / My Way Home: 13.12 %

4. Tom Håkans / Ett funnet hjärta: 11.98 %

5. Streamline & Jeanette / Hel igen: 10.74 %

6. Sofia Ahläng / Youth Attack: 9.09 %

7. Felicia / The Rich Man: 7.04 %

8. Blueström & BSTO Band / Korv reggae: 7.00 %

---------

Fanny / Woman on a deadline: 2.89 %

Luciakören / Allt har ett ljus: 1.24 %

