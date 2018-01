Ahonen ensam finländare vidare – Määttäs utrustning kom inte fram

Bild: imago/Newspix/ All Over Press

Janne Ahonen är den enda finländaren som är kvar i VM i skidflygning efter den första dagen. Ahonen ligger på 24:e plats efter två av fyra omgångar.

Finland ställde upp med fyra backhoppare i VM i skidflygning i Oberstdorf: Janne Ahonen, Antti Aalto, Eetu Nousiainen och Jarkko Määttä.

För Määttäs del blev det ingen tävling alls. Hans utrustning hann inte fram i tid till kvalet och därmed kunde han inte hoppa. Aalto (32) och Nousiainen (35) gick inte vidare från den första omgången.

Janne Ahonen tog sig vidare till den andra omgången som 26:e man. Veteranens andra hopp i tävlingen bar 192,5 meter och han plockade två placeringar i den andra omgången.

Ahonen, som har två individuella VM-silver i skidflygning, ligger därmed på 24:e plats inför de två sista omgångarna som avgörs på lördag.

Daniel Andre Tande från Norge leder efter den första dagen medan Richard Freitag är tvåa.

VM i skidflygning avgörs i fyra omgångar. 40 hoppare kvalificerar sig för den första omgången där tio sedan elimineras. De 30 bästa fortsätter sedan att tävla i tre omgångar till.

Resultat:

1. Daniel Andre Tande NOR 449,6 poäng

2. Richard Freitag GER 438,7

3. Kamil Stoch POL 431,8

4. Stefan Kraft AUT 412,3

5. Robert Johansson NOR 408,0

6. Andreas Stjernen NOR 404,7

7. Peter Prevc SLO 399,3

8. Andreas Wellinger GER 398,3

---------------------

24. Janne Ahonen FIN 324,5