Medaljförväntningarna höga igen efter gråa starten – sista OS-platserna avgörs i Planica

Resultaten under veckoslutets världscuptävlingar i Planica väger tungt då Finlands OS-trupp slås fast och presenteras nästa vecka.

– Vem ska till exempel finnas i stafettlagen i längdåkning och hur fyller vi ut med bra kandidater till alla distanser? Mycket står öppet fortfarande, säger Mika Kojonkoski för Yle Sporten.

Toppidrottsenhetens chef konstaterar i samma andetag att Finlands främsta medaljkandidaterar redan valts till OS.

De OS-klara längdåkarna är Iivo Niskanen, Matti Heikkinen, Ristomatti Hakola, Krista Pärmäkoski och Kerttu Niskanen.

Fyra av de här åkarna tävlar i både lördagens sprint och söndagens 10/15 kilometers lopp med klassisk teknik. Heikkinen står över sprinten och tävlar endast på söndag.