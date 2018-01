Snart rätar Marjamäki ut frågetecknen – här är vårt Lejonlag till OS

Urvalet är begränsat och skador ställer till det ytterligare. Men på måndag är betänketiden slut, då tar Lauri Marjamäki ut sin OS-trupp. Här Yle Sportens tips på hur det finländska herrhockeylaget kommer att se ut i Pyeongchang.

Sverige, Tjeckien och några till har redan tagit ut sina trupper till OS-turneringen i ishockey som startar om en knapp månad. Klockan 16 på måndag är det Finlands tur, då får vi veta hur förbundskapten Lauri Marjamäki har resonerat.

Christoffer Herberts och Christian Vuojärvi kommer att referera Lejonens OS-matcher i Yle Vega och tror att truppen ser ut som följer:

Första kedjan:

Julius Junttila – Joonas Kemppainen – Teemu Hartikainen

Det mest påtagliga när man tar ut truppen är hur begränsat materialet är, hur få seriösa alternativ det finns. ”Man tager vad man haver” är devisen som gäller – och Marjamäki vet att han åtminstone har en hel välfungerande kedja.

Hartikainen är bästa finländska poängplockare i KHL och Junttila toppar poängligan i Finland. Bägge har goda erfarenheter från spel tillsammans med Kemppainen i klubblag, och under landslagshösten fungerade trion hyfsat ihop. Det här får bli Lejonens förstakedja när framför allt utbudet på centerpositionen känns trubbigt.

Bild: Matti Raivio/All Over Press

Joonas Kemppainen får axla rollen som förstacenter. Joonas Kemppainen i landslagsdress. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Andra kedjan:

Eeli Tolvanen – Petri Kontiola – Sakari Manninen



Redan här börjar sedan frågetecknen hopa sig.

Senast Tolvanen gjorde mål i KHL var i november. I JVM blev det ett mål på fem matcher. Talangen finns, men ska en 18-åring med den formkurvan faktiskt ta plats i ett OS-lag? Och diskussionen om Petri Kontiolas roll i truppen har befogat gått het hela hösten: är han faktiskt värd en plats som center i en av Finlands toppkedjor? Och om svaret på den frågan är nej, ska han då alls vara med?

Tolvanens pangstart på säsongen med 17 mål för Jokerit och det faktum att Kontiola spelat samtliga sex EHT-matcher under hösten torde ändå betyda att duon är med i truppen, och precis som i Helsingforsturneringen troligen i samma kedja.

Vem blir då tredjelänk? Alternativen är många, inte minst Lauri Korpikoski som var med i Marjamäkis World Cup-trupp och med sin OS-rutin också kan ta plats i laget till Sydkorea. Men Korpikoski har haft en trög start på sin sejour i Zürich och har dessutom varit ur spel de senaste veckorna efter att ha dragit på sig en hjärnskakning. (En situation som bidragit till att den schweiziska klubben i veckan värvade Linden Vey, ännu en spelare som fyller utlänningskvoten.) Hälsoläget fäller troligen Korpikoski ur OS-truppen.

Jukka Peltola som redan i november spelade tillsammans med Tolvanen-Kontiola i Lejonen är ett annat tänkbart namn här, eller varför inte Oskar Osala?

Vi fastnar ändå för höstens succéman i Lejontröjan. Sakari Manninen gjorde mål i tre raka landskamper, har varit Örebros bästa spelare i SHL och fanns dessutom i samma kedja som Kontiola i Finlands senaste match.

Bild: EPA / All Over Press

Lauri Korpikoski mötte Norge i OS för fyra år sedan, repris nu? Mathis Olimb och Lauri Korpikoski i OS i Sotji 2014. Bild: EPA / All Over Press

Tredje kedjan:

Oskar Osala – Jarno Koskiranta – Veli-Matti Savinainen

Koskiranta sliter för att behålla sin sin status i stjärnspäckade SKA och Savinainen har det jobbigt i KHL:s bottengäng Jugra. Bägge var mediokra i höstens landskamper.

Vi tror ändå att Marjamäki vill ha duon i sitt OS-lag, det här är rutinerade spelare som kan användas på många sätt. Dessutom har de vinnarvana som kan vara bra att ha med sig om det börjar blåsa snålt. Koskiranta är regerande KHL-mästare, Savinainen har vunnit tre av de fem senaste FM-gulden.

Osala har inte spelat i någon av höstens EHT-matcher och är främst därför ett massivt frågetecken. Men han har fortsättningsvis en rätt stor roll i Magnitogorsk och han var tillräckligt bra i vårens VM för att vara ett starkt namn i diskussionen. Dessutom kan han användas i flera olika roller, också som center. Vi misstänker att Osala tar plats i truppen, delvis på grund av skadorna på Antti Pihlström och Lauri Korpikoski.

Bild: Aleksi Alku / AOP/All Over Press

Oskar Osala har blicken på karriärens första OS. Oskar Osala. Bild: Aleksi Alku / AOP/All Over Press

Fjärde kedjan:

Mika Pyörälä – Jani Lajunen – Marko Anttila

Lajunen har med sina landslagsinsatser under hösten spelat till sig en av centerplatserna. I EHT-turneringen i Helsingfors spelade Lajunen med Mika Pyörälä som ytter och efter bra resultat då parar vi ihop duon också här. Pyörälä har inte glänst i Bern, men är efter deras gemensamma guldår i Kärpät en självklar Marjamäkifavorit.

Antti Pihlströms skada betyder att Marko Anttila saknar en given kedjekompis, men tvåmetersmannen kan räkna med en roll i den finländska fyran oavsett.

Bild: All Over Press

Mika Pyörälä är en Marjamäki-favorit. Mika Pyörälä Bild: All Over Press

Extra anfallare:

Jukka Peltola, Juuso Ikonen

Jukka Peltola är en lojal och mångsidig lagspelare som faller Marjamäki i smaken. Tapparakaptenen är heller ingen som skulle klaga över en liten roll i lagbygget.

Brynässpelaren Ikonen har samlat lika många poäng som Sakari Manninen i SHL och gjorde mål direkt i A-landslagsdebuten i december. Det kan räcka till en OS-biljett.

Närmast utanför:

Mika Niemi hade varit högaktuell om trion Pihlström-Niemi-Anttila kunnat åka i sin helhet, nu hamnar Jokeritcentern antagligen utanför. Varför ingen av hans klubbkompisar Jesse Joensuu, Olli Palola, Pekka Jormakka och Tommi Huhtala fått chansen i Lejontröjan i höst vet bara Marjamäki, men knappast tar de plats i OS-laget heller.

En riktig outsider är Henrik Borgström som producerar massvis med poäng för Denver i den amerikanska universitetshockeyn. Serien håller god klass och hans lagkompis Troy Terry är med i USA:s OS-trupp. Borgström är en lurig och kreativ center, precis vad den här truppen skulle behöva. Men vi vågar inte tro att Marjamäki skulle bjuda på en sån skräll.