Två tidigare anställda vid Nordström Group i Lovisa fick sin dom

Två tidigare anställda vid Nordström Group i Lovisa har dömts för missbruk av förtroendeställning och medhjälp till missbruk av förtroendeställning. Det här efter att ha grundat ett konkurrerande företag.

De ska också betala stora summor i rättegångskostnader och kompensation.

Rättegången mot den tidigare vd:n för dotterbolagen samt en tidigare anställd inleddes redan i september i fjol. De åtalades då för röjande av företagshemlighet.

Nordström Group består av fyra dotterbolag: Oy R. Nordström & Co Ab, Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab, Oy Terrasor Ab och Oy Aug. Ljungqvist Ab. Bolagen är verksamma i Lovisa hamn.

De dömda började planera att grunda ett konkurrerande företag medan de ännu jobbade kvar på Nordström Group i Lovisa.

De sade upp sig i maj 2014 och deras nya företag Timber Box inledde sin verksamhet i Fredrikshamn i juni-juli 2014.

Den tidigare vd:n dömdes till missbruk av förtroendeställning vilket betyder tre års villkorligt fängelse. Den andra tidigare anställda ska betala 100 dagsböter för medhjälp till missbruk av förtroendeställning.

Tillsammans ska de också betala rättegångskostnaderna på nästan 9 000 euro samt nästan 269 000 euro i kompensation till de målsägande företagen.