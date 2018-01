Blåvit sprintbesvikelse: Ingen finländare i final – Hakola klarade inte ens kvarten

Finlands medaljförhoppningar inför den klassiska sprinten i Pyeongchang fick sig en liten törn i OS-genrepet i Planicas världscup. Krista Pärmäkoski och Iivo Niskanen var enda finländare i semifinal.

Det gick inte riktigt vägen för Finlands skidlandslag i sprinten med klassisk teknik i Planica i Slovenien – den sista världscuptävlingen på distansen före OS.

Finland blev utan finalplatser. Närmast var Iivo Niskanen, som i förrgår mottog priset som årets idrottare i Finland 2017.

Niskanen, som med nöd och näppe tog sig vidare från kvalet, var tvåa i sitt kvartsfinalheat bakom säsongens sensation och kvalets överlägsna etta Johannes Hösflot Kläbo.

I semifinalen lyckades han sedan inte hänga med då Kläbo och hans norska landsman Emil Iversen stack iväg. Iversen var fyra i heatet bakom svensken Oskar Svensson och missade finalen.

Åttondeplatsen var Iivo Niskanens bästa i sprint denna säsong. Iivo Niskanen, Ruka 2017. Bild: Heidi Koivunen / All Over Press

Niskanen var fjärde bästa finländare i kvalet – men ensam vidare från kvarten.

Kvalets sjua Ristomatti Hakola, som tre gånger kommit fyra i sprintvärldscupen i vinter, slogs ut i kvartsfinal, liksom Anssi Pentsinen (8:a i kvalet) och Lauri Vuorinen (21:a).

För Martti Jylhä (39:a) och Toni Ketelä (41:a) tog det roliga slut redan i kvalet. IF Minken-åkaren Ketelä kan därmed med största sannolikhet glömma en OS-plats.

Kläbo och Nilsson vinnare

Segern bland herrarna gick till Kläbo. Den unga norrmannen satte tidigt in stöten i finalen och förstaplatsen var aldrig hotad. Tvåa kom Iversen och trea Teodor Peterson från Sverige.

I damfinalen, som likaså avgjordes utan finländskt inslag, spurtade Sveriges Stina Nilsson in som etta närmast före två norskor i Kathrine Rolsted Harsem och Maiken Caspersen Falla.

Pärmäkoski utanför final

Finlands daminsats lämnade som helhet en del att önska. Krista Pärmäkoski var sjätte snabbast i kvalet, tvåa i sitt kvartsfinalheat (efter att ett par konkurrenter krockat ut sig) – men i semifinalskedet tog det stopp.

Pärmäkoski, som skidat final i säsongens båda tidigare klassiska världscupsprintar, hängde inte med när kanonerna med Nilsson och Falla i spetsen ryckte, och gled till slut in på sista plats i heatet.

Krista Pärmäkoskis slutliga placering var elva. Krista Pärmäkoski, januari 2018. Bild: Lehtikuva

Pärmäkoski var enda blåvita i semifinal. Aino-Kaisa Saarinen (10:a i kvalet), Johanna Matintalo (22:a) och Anne Kyllönen (26:a) räckte inte till i kvartsfinal. Kerttu Niskanen (31:a) och Laura Mononen (38:a) överlevde inte kvalet.

Framför allt för Kyllönen kan den släta figuren varit ödesdiger med tanke på en plats i OS. Kyllönen har haft en svår vinter och sista chansen att ge formbesked kommer på 10 kilometer klassiskt i morgon.

Resultat, damer:

1. Stina Nilsson SWE

2. Kathrine Rolsted Harsem NOR

3. Maiken Caspersen Falla NOR

4. Jessica Diggins USA

5. Anna Dyvik SWE

6. Heidi Weng NOR

-------------------------------

11. Krista Pärmäkoski FIN

22. Aino-Kaisa Saarinen FIN

28. Johanna Matintalo FIN

30. Anne Kyllönen FIN

31. Kerttu Niskanen FIN

38. Laura Mononen FIN

Resultat, herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR

2. Emil Iversen NOR

3. Teodor Peterson SWE

4. Oskar Svensson SWE

5. Eirik Brandsdal NOR

6. Gleb Retivyh RUS

------------------------------

8. Iivo Niskanen FIN

13. Ristomatti Hakola FIN

17. Anssi Pentsinen FIN

26. Lauri Vuorinen FIN

39. Martti Jylhä FIN

41. Toni Ketelä FIN