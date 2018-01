Fourcades position hotad – norska utmanaren i fruktansvärd form

Johannes Thingnes Bö var i en klass för sig i Anterselvas skidskyttejaktstart. Norrmannen besegrade den franska världscupledaren Martin Fourcade med över en minut.

– Vilken uppvisning, hyllar Yle Sportens referent Magnus Eklöv den norska stormvinden Johannes Thingnes Bös prestation i Anterselva i dag.

Bö gick ut som etta, 12,8 sekunder före Martin Fourcade, och ledde hela loppet igenom. Han träffade samtliga 20 skott och behövde inte förta sig i spåret.

Fourcade åkte en straffrunda och var en dryg minut efter Bö över mållinjen. Anton Sjipulin från Ryssland klättrade en placering från sprinten och var trea, 18 sekunder bakom Fourcade.

– Fourcade är slagen ordentligt. Det var inget direkt fel på hans insats, men då en (Bö) bara är så fruktansvärt formstark rår inte ens Fourcade på honom, säger Eklöv.

Sex bommar var för finländarna

Fourcade har dominerat skidskyttecirkusen i flera säsonger men har nu fått en reell utmanare. Segern var 24-årige Bös tredje raka och åttonde totalt denna säsong. Han knappade in på Fourcades världscupledning till 32 poäng.

För finländarna gick loppet i underkant. Tuomas Grönman, som gladde med en 25:e plats i sprinten, sköt tre bommar i det första skyttet och blev varvad efter sammanlagt sex straffrundor.

Tero Seppälä missade likaså sex skott, varav hela fyra på den tredje skjutstationen. Hans placering var 46:a, det vill säga samma som i sprinten.

Resultat:

1. Johannes Thingnes Bö NOR 31.14,4 (0)

2. Martin Fourcade FRA +1.00,5 (1)

3. Anton Sjipulin RUS +1.18,4 (1)

4. Arnd Peiffer GER +1.47,5 (1)

5. Emil Hegle Svendsen NOR +1.57,1 (0)

6. Emilien Jacquelin FRA +2.00,8 (2)

7. Simon Eder AUT +2.03,8 (1)

8. Simon Desthieux FRA +2.22,9 (2)

9. Lars Helge Birkeland NOR +2.25,7 (3)

10. Julian Eberhard AUT +2.26,7 (3)

--------------------------------------

46. Tero Seppälä FIN +4.52,4 (6)

Tuomas Grönman FIN varvad