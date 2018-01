Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press



Sami Jauhojärvi var tillbaka i skidspåret och förvånad över hur bra det gick. OS-mästaren åkte den första sträckan i Vuokattis lag som vann. Matias Strandvall tog upp IF Minken till en åttonde plats på den sista sträckan.

Ski Team Mäenpääs Ari Luusua inledde klart vassast och kom till växling fem sekunder före tvåan Heikki Korpela (Pohti).

Yles expertkommentator Sami Jauhojärvi (Vuokatti) var tillbaka i skidspåret och kom till växling som åtta, 32 sekunder efter Luusua.

– Avståndet var 45 sekunder mindre än jag trodde. Det var rätt spännande på startstrecket, sade Jauhojärvi som sade sig vara osäker på formen.

Medaljaspiranten IF Minkens Remi Lindholm tappade 51 sekunder till täten på den första sträckan.

Varis stark

Kari Varis inledde den andra sträckan i rasande tempo och såg ut att spränga Vöråstafetten. Kouvola-åkaren som gick ut som trea lyckades ändå inte öka försprånget under det sista varvet och gav Emil Liekari ett 25 sekunder stort försprång inför den sista sträckan.

Liekari lyckades inte hålla undan och kom i mål som sexa, minuten efter vinnande Vuokatti.

Vuokattis Juho Mikkonen var starkast på slutet, knappt före tvåan Jämin Jänne (Antti Ojansivu) och trean Ilmajoen Kisailijat (Timo Mantere).

– Jag tror att Ilmajoki är riktigt nöjda över vad de åstadkommit, sade Yles referent Leif Lampenius.

Minken åtta

IF Minkens Jonatan Lindqvist lyckades inte förbättra Minkens position på den andra sträckan. Tolvan Minken hade hela 1:37 upp till Kouvola då Matias Strandvall stack iväg på ankaretappen.

– Det är ett svårt men inget omöjligt läge, sade expertkommentator Glenn Lindholm.

Strandvall åkte upp Minken på en åttondeplats.

Ski Team Mäenpää med Ari Luusua, Hans Mäenpää och Christoffer Lindvall kom i mål som elva.

Resultat, 3 x 7,5 km klassiskt:

1. Vuokatti Ski Team Kainuu 57:30,7

(Sami Jauhojärvi, Turo Sipilä, Juho Mikkonen)

2. Jämin Jänne +0,9

(Aku Nikander, Markus Vuorela, Antti Ojansivu)

3. Ilmajoen Kisailijat +1,6

(Niko Koskela, Antti Kartano, Timo Mantere)

4. Ounasvaaran Hiihtoseura +23,2

(Juuso Mäkelä, Tero Similä, Joonas Sarkkinen)

5. Vantaan Hiihtoseura +56,1

(Waltteri Vinkanharju, Mikko Kuusela, Janne Stenbäck)

8. IF Minken 1 +1:18,5

(Remi Lindholm, Jonatan Lindqvist, Matias Strandvall)

11. Ski Team Mäenpää 1 +2:15,2

(Ari Luusua, Hans Mäenpää, Christoffer Lindvall)

14. IF Åsarna 1 +3:10,4

(Oscar Högnabba, Eric Storvall, August Högnabba)

16. IF Minken 2 +3:25,1

(Patrick Kronberg, Patrik Kuuttinen, Christian Kronberg)

19. IF Femman 1 +4:11,6

(Robin Sundsten, Alex Svartsjö, Victor Lövdal)

25. Ski Team Mäenpää 2 +7:59,7

(Viktor Mäenpää, Hannes Mäenpää, Johan Mäenpää)

29. IF Minken 3 +14:27,3

(Benjamin Sundqvist, Lars Lovik, Magnus Nyman)