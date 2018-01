Ari Luusua vann herrarnas jämna tremil i Vörå

Bild: PETER SCHNEIDER / EPA / All Over Press

Tremilen i klassisk stil i den finska cupen blev en rätt så jämn historia. En efter en sållades bort från tätklungan och på slutet var det åtta åkare som gjorde upp om medaljerna. Ari Luusua kom i mål som etta, knappt före Juho Mikkonen.

Efter halva loppet bestod tätklungan av 16 åkare. I takt med att loppet framskred tappade åkare i klungan mark.

Medaljstriden avgjordes först på upploppet. Ettan Luusua och tvåan Mikkonen kom i mål två sekunder före trean Heikki Korpela.

Före loppet betraktades Luusua som en stark vinnarkandidat och Mikkonen som en potentiell utmanare.

Matias Strandvall som representerar IF Minken kom i mål på sjunde plats.

Resultat, herrar 30 km klassiskt:

1. Ari Luusua (Ski Team Mäenpää) 1:25:32,5

2. Juho Mikkonen (Vuokatti Ski Team Kainuu) +0,2

3. Heikki Korpela (Pyhäjärven Pohti) +2,0

4. Antti Ojansivu (Jämin Jänne) +3,8

5. Kari Varis (Kouvolan Hiihtoseura) +4,0

7. Matias Strandvall (IF Minken) +6,5

18. Remi Lindholm (IF Minken) +2:54,5

25. Robin Sundsten (IF Femman) +3:57,3

29. Eric Storvall (IF Åsarna) +4:41,6

34. Christian Grannas (Vörå IF) +5:26,7

37. Alex Svartsjö (IF Femman) +6:13,1