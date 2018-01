Grekisk storprotest: Det är inte staten Makedonien utan den grekiska provinsen som har rätt till namnet

Tiotusentals greker i staden Tessaloniki i den nordliga provinsen Makedonien har demonstrerat mot att staten Makedonien använder namnet Makedonien.

De grekiska demonstranterna krävde att grannlandet Makedonien ändrar sitt namn eftersom namnet enligt dem tillhör den grekiska provinsen med Thessaloniki som huvudstad.

Demonstrationen ägde rum framför en staty som föreställer Alexander den store - den kända härskaren över det gamla grekiska kungadömet Makedonien.

Enligt polisens bedömningar deltog cirka 90 000 människor i manifestationen.

Ledare för extremhögern, den hårdare linjen inom prästerskapet samt grekiska grupper bosatta utomlands uppges ha stått bakom arrangemangen.

Skopje och Aten har länge tvistat om namnet

Tvisten mellan den forna jugoslaviska republiken Makedonien och Grekland är svårlöst.

Dagens demonstration var den första i Grekland sedan de två länderna nyligen enades om att försöka hitta en lösning på den 27 år långa dispyten.

Makedoniens strävan att ansluta sig till Nato och EU har blockerats av Grekland där man hävdar att namnet Makedonien innebär ett territoriellt krav på den grekiska region som bär samma namn.

Tills problemet är löst går Grekland med på att landet internationellt kan benämnas "FYROM" (Former Yugoslav Republic of Macedonia). Det var också under det namn som landet anslöts till FN år 1993.

Republiken Makedonien och regionen Makedonien Republiken Makedonien Gränsar till Serbien i norr, till Albanien i väster, till Grekland i söder och till Bulgarien i öster.

Ingick som republik i det forna Jugoslavien.

Förklarade sig självständigt är 1991. Då uppstod en konflikt i samband med att det officiella namnet Republiken Makedonien antogs. I konstitutionen angavs det att landet företräder också makedonier utanför landets gränser.

Grekland och Bulgarien protesterade mot namnet, och också mot utformningen av landets flagga. Länderna hänvisade till att Makedonien är en gammal region där stora delar ligger i de här två grannländerna.

Konflikten är trots FN-medling olöst och har bland annat lett till att landet på grund av hotet om veto från Grekland inte har beviljats medlemskap i EU eller Nato.

Landets officiella benämning i FN och i många andra internationella sammanhang är FYROM (Former Yugoslav Republic of Mecedonia). Under senare år har dock allt fler länder accepterat namnet Republiken Makedonien.

År 2002 var makedonierna landets största folkgrupp (64 procent), följda av albaner (24 procent), turkar (4 procent) och romer (3 procent). Regionen Makedonien i norra Grekland Makedonien är ett huvudsakligen bergigt och skogrikt område kring floderna Axios (Vardar) och Aliakmon i centrum och Strymon i öster.

Området hör till de rikaste jordbruksbygderna. Turistnäringen är betydande - med både badorter och skidsportcentrum.

Huvuddelen av befolkningen bor kring huvudstaden Thessaloniki.

Traditionellt har Makedonien haft en etniskt mycket blandad befolkning men utflyttning har lett till att den ickegrekiska befolkningen i dag utgör bara 10 procent. De flesta invånare är makedonier men det finns också många olika muslimska folkgrupper.

(Källa: Nationalencyklopedin)



(Reuters, AP, AFP)