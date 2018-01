Julin överraskade och vann i hemmaspåret – "Jag har gjort rätt saker på sommaren"

Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Andrea Julin under VM i Lahtis. Andrea Julin på VM-presskonferens, Lahtis 2017. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Andrea Julin överraskade och vann damernas tvåmil i hemmatrakterna i Vörå. Fem damer gjorde upp om segern i loppet som ingår i den finska cupen och IF Minken-åkaren var snabbast på slutet. Heini Hokkanen var tvåa och Leena Nurmi trea.

Julin visade bra form redan på lördagen då hon imponerade i stafetten. På söndagen kom även belöningen.

Det var en nöjd och överraskad hemmaåkare som kommenterade loppet till skidförbundet efter loppet.

– Det var så roligt att visa vad jag går för inför hemmapubliken, sade Julin.

– Det var rätt lätt att åka. Förstås var det tufft att dra, men inte så jobbigt.

Fem damer rymde

Efter halva cuploppet gav sig fem damer i väg. Heini Hokkanen, Hennariikka Rahkola, Andrea Julin, Marjaana Pitkänen och Leena Nurmi fick upp ett klart försprång till de övriga.

Avgörande kom först under den sista kilometern då tätkvintetten sprängdes upp.

Julin vann klart före tvåan Heini Hokkanen som i sin tur besegrade trean Leena Nurmi med endast en tiondel.

"Nu är jag på väg uppåt"

Julin var inte speciellt oroad under loppet.

– Jag var beslutsam då jag gav mig ut på det sista varvet.

– Jag var lite oroad för Leena (Nurmi), hon är duktig på att spurta och drog inte över huvud taget. Men hon orkade inte.

Julin har haft ryggproblem under hösten och segern var viktig, inte minst mentalt.

– Det har enorm betydelse för självförtroendet som har varit lågt. Nu visar det sig att jag har gjort rätt saker på sommaren.

– Nu är jag på väg uppåt.

20 kilometer klassiskt, masstart:

1. Andrea Julin (IF Minken) 1:07:09,5

2. Heini Hokkanen (Kainuun Hiihtoseura) +3,2

3. Leena Nurmi (Lempäälän Kisa) +3,3

4. Marjaana Pitkänen (Oulun Hiihtoseura) +6,0

5. Hennariikka Rahkola (Jämin Jänne) +10,6

9. Jennifer Antell (IF Femman) +1:01,2

13. Linnea Henriksson (IF Femman) +1:27,9

27. Anna-Kajsa Lall (IF Femman) +6:13,1

28. Sonja Katajamäki (IK Falken) +6:18,0

29. Jennie Lindvall (IF Åsarna) +6:28,4

30. Erika Storbacka (IF Femman) +7:03,2

