Mäkäräinen vill inte gräma sig över missar efter totalt överlägsen skidfart: ”Gammal god stil”

De spelar ingen roll, säger Kaisa Mäkäräinen om de fyra bommarna i dagens skidskyttemasstart i Anterselva. Tack vare en fantastisk prestation i spåret kom säsongens femte pallplacering.

Med fyra missade skott borde inte ens en skidåkare av Kaisa Mäkäräinens kaliber kunna beträda prispallen i en världscupsmasstart – men det skedde i Anterselva i dag.

Mäkäräinen var förbluffande överlägsen i spåret. Anastasija Kuzmina har varit kvickare än Mäkäräinen i flera lopp i vinter och höll näst bästa takt i dag, men var hela 40,1 sekunder bakom Mäkäräinen i skidtid.

Mäkäräinen gick ut från det sista skyttet som åttonde dam men stod för ett grymt sista varv och var trea i mål.

– Åkningen kändes överraskande bra, fastän jag var trött efter gårdagens jaktstart. Det värmer att skidfarten börjar räcka till i jämförelse med de andra i gammal god stil, ler Mäkäräinen i Yles intervju.

På det internationella skidskytteförbundets webbplats berättar världscupledaren att hon inte kände sig särskilt fräsch efter det sista skyttet, men satte allt på spel.

– Jag försökte skida så hårt som möjligt och plocka några placeringar. Jag var inte så säker på att jag kunde nå podiet eftersom luckan upp var ganska stor, men de övriga var väl ännu tröttare!

Då slutresultatet var såpass bra ville Mäkäräinen inte älta sig över missarna.

– De spelar ingen roll när man når en podieplacering. Jag orkar inte börja gräma mig över dem nu.

Mäkäräinen leder nu världscupen med 15 poängs marginal till dagens tvåa Kuzmina.

– Jag var ganska osäker inför säsongen, de egna förväntningarna var inte så hemskt högt uppskruvade och jag har inför varje lopp kunnat gå in med inställningen att vi ser nu vad som kommer, säger Mäkärinen till STT.

– Jag kan vara helt nöjd med de senaste två månaderna. Trots att skidfarten inte har varit så överlägsen – nå, före i dag – så har kanske det lilla nivålyftet på skjutvallen hjälpt till.

Slovakiskan Kuzmina hade häng på världscupfemman Darja Domratjeva efter sista skyttet, men vitryskan höll undan.

– Jag såg att Anastasija var bara tre sekunder bakom och visste att hon är väldigt snabb och stark, så jag bestämde mig för att jag måste gå ut hårt, säger vinnaren.

Totala världscupen (15/22 deltävlingar):

1) Kaisa Mäkäräinen FIN 592 poäng

2) Anastasija Kuzmina SVK 577

3) Dorothea Wierer ITA 525

4) Laura Dahlmeier GER 490

5) Darja Domratjeva BLR 436

6) Veronika Vitkova CZE 424

Fourcade etta igen

I herrarnas masstart satte Martin Fourcade stopp för Johannes Thingnes Bös segersvit. Efter tre raka vinster för norrmannen var världscupledande Fourcade tillbaka på högsta pallen i dag.

Fransmannen missade två skott men höll god fart i spåret och vann närmast före Johannes bror Tarjei Bö. Också tredjeplatsen gick till Norge genom Erlend Bjöntegaard.

Hela tätkvintetten sköt två bommar – sexa var sedan den klart snabbaste skidåkaren Johannes Thingnes Bös som åkte hela fem straffrundor.

Inga finländare deltog i herrtävlingen. Skidskyttevärldscupen fortsätter efter OS i Kontiolahti i mars.

Resultat, H masstart:

1. Martin Fourcade FRA 40.18,6 (2)

2. Tarjei Bö NOR + 2,8 (2)

3. Erlend Bjöntegaard NOR + 5,1 (2)

4. Benedikt Doll GER + 16,0 (2)

5. Johannes Kuhn GER + 18,3 (2)

6. Johannes Thingnes Bö NOR + 29,2 (5)

