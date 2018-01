Colorado tog sin nionde raka seger och befäster sin position ovanför slutspelsstrecket. Segersiffrorna mot New York Rangers skrevs 3–1 och Mikko Rantanen i hemmalaget noterades för två poäng. Esa Lindell gjorde tre poäng då Dallas krossade Buffalo med hela 7–1.

Mikko Rantanen i Colorado Avalanche spelade fram till matchens öppningsmål och satte 3–1 i tom kasse med en sekund kvar på klockan.

TPS-produkten snittar nu över en poäng per match. 21-åringens saldo är 17 + 29 = 46 poäng på 45 matcher, bäst av finländarna i NHL.

Rantanens lagkamrater Nathan MacKinnon och Erik Johnson noterades för 1 + 1 = 2 poäng var.

Buffalo Sabres mardrömssäsong fortsätter. Laget förlorade framför sina hemmafans med hela 1–7 mot Dallas Stars.

Backparet Esa Lindell – John Klingberg bidrog även i Dallas offensiv. Klingberg assisterade till tre mål medan Lindell noterades för 1 + 2 = 3 poäng.

Bild: Keith Gillett/Icon Sportswire/All Over Press

Esa Lindell gjorde tre poäng. Esa Lindell försvarar. Bild: Keith Gillett/Icon Sportswire/All Over Press

Lindell gick upp som poängetta bland de blåvita backarna. Lindell har gjort 5 + 15 = 20 poäng, medan Rasmus Ristolainen och Olli Määttä har stått för 3 + 15 = 18 var.

Som vanligt fick Ristolainen mycket istid. Buffalobacken spelade 24 minuter, mest av alla i matchen.

New Jersey Devils fick en usel start i Philadelphia. Hemmalaget Flyers gick upp i en 3–0-ledning efter 12:15 och samtidigt var det färdigspelat för Keith Kinkaid i New Jersey-målet som utgick skadad.