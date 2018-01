Två män överlägsna – Iivo Niskanen knappt in i topp-10, Matti Heikkinen helt ur slag

Bild: Heidi Koivunen / All Over Press

Iivo Niskanen fick slita för att nå en plats bland de tio främsta. Iivo Niskanen, Ruka 2017. Bild: Heidi Koivunen / All Over Press

Iivo Niskanen kom tia på VM-guldsträckan 15 kilometer klassiskt i Planicas världscup, med det andra OS-hoppet Matti Heikkinen långa vägar bakom. Aleksej Poltoranin fortsätter sina strålande takter på distansen.

Två åkare visade sig tidigt hålla en annan standard än konkurrenterna i dagens intervallopp: Vinterns sensation Johannes Hösflot Kläbo från Norge och kazaken Aleksej Poltoranin som varit vassast uttryckligen på 15 klassiskt.

Duon följdes åt med Kläbo för det mesta i liten ledning fram till de sista kilometrarna. Plötsligt hade Poltoranin ryckt upp en lucka som Kläbo inte kunde ta igen.

Poltoranin vann med 13,2 sekunders marginal till Kläbo och tog säsongens fjärde pallplacering på 15 kilometer klassiskt i världscupen.

Avståndet neråt var stort. Sveriges Calle Halfvarsson kom trea, 42,8 sekunder bakom Poltoranin. Fyran Emil Iversen från Norge var 54,7 sekunder långsammare än vinnaren.

Niskanen i topp-10

På tionde plats hittas den främsta finländaren Iivo Niskanen. Distansens världsmästare från förra vintern höll sig kring tiondeplatsen hela loppet igenom och förlorade mot Poltoranin med en minut och tio sekunder.

I vinterns tidigare världscuptävlingar på 15 kilometer klassiskt har Niskanen varit trea (Ruka i november) och sjua (Lenzerheide i december).

De övriga finländarna hade det ännu tyngre. Perttu Hyvärinen slutade 26:a, Ville Nousiainen 29:a, Ristomatti Hakola 31:a, Lari Lehtonen 41:a och Matti Heikkinen bara 42:a.

Heikkinen, som brukar ha en stark avslutning, låg som bäst 29:a i mellantiderna (5 km), men halkade i dag stadigt efter. Heikkinen har inte visat upp någon storform under januari och har en god bit till OS-formen.

Resultat, 15 km (k):

1. Aleksej Poltoranin KAZ 36.54,7

2. Johannes Hösflot Kläbo NOR + 13,2

3. Calle Halfvarsson SWE + 42,8

4. Emil Iversen NOR + 54,7

5. Ivan Kirillov RUS + 56,5

6. Stanislav Volzentsev RUS + 57,8

7. Mattis Stenhagen NOR + 1.00,8

8. Andrej Larkov RUS + 1.02,2

9. Andrej Sobakarev RUS + 1.03,4

10. Iivo Niskanen FIN + 1.10,1

---------------------------------------

26. Perttu Hyvärinen FIN + 2.03,8

29. Ville Nousiainen FIN + 2.17,1

31. Ristomatti Hakola FIN + 2.23,1

41. Lari Lehtonen FIN + 2.45,7

42. Matti Heikkinen FIN + 2.51,5