Korsholm vill ha skolpsykologer men "de växer inte på träd"

Koulupsykologeja ei ole vieläkään riittävästi Suomessa. Psykologiliiton mukaan lukumäärä on kaukana tarvittavasta. Kouvolassa on onnistuttu ottamaan vahva niskalenkki kovassa koulupsykologikilpailussa. Kun vielä kolme vuotta sitten kaupungilla ei ollut yhtään omaa koulupsykologia, nyt heitä on 14.