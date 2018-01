Vega utser bästa discolåten - rösta du också!

Leta fram discokulan, sätt på er den tajta skjortan och putsa dansskorna!

Vega kväll bjuder på en över tre timmar lång discokväll onsdagen den 7 februari. Det blir massor av bra musik förstås, men vi går också igenom fenomenet disco. Hur uppstod det? Vilka var de tongivande artisterna? Vilka olika undergrupper finns det?