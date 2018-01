Jazzgiganten Hugh Masekela död

Den sydafrikanske jazzmusikern Hugh Masekela är död. Den 78-årige trumpetaren och anti-apartheidaktivisten avled på tisdagen i Johannesburg efter en lång kamp mot prostatacancer, meddelade hans familj på tisdagen.

Masekela var en av Afrikas främsta musiker, och betraktas allmänt som en fadersgestalt inom afrikansk jazz. Han började spela trumpet som 14-åring och blev snabbt ett viktigt namn på jazzscenen i Johannesburg.

På grund av sitt motstånd mot apartheidpolitiken måste Masekela lämna Sydafrika 1960, som 21-åring. Han bodde därefter i framför allt Storbritannien och USA.

Hans bidrag till kampen för frihet ska aldrig glömmas ― Jacob Zuma

1963 utkom hans första album "Trumpet Africaine", och 1968 blev hans låt "Grazing In The Grass" en internationell hit.

Musik mot apartheid

Bland Masekelas övriga verk kan nämnas "Soweto Blues" och "Bring Him Back Home (Nelson Mandela)", som blev kampsånger för apartheidmotståndet och inte fick spelas i Sydafrika.

Hugh Masekela spelade under sin karriär in över 40 skivor. Han arbetade tillsammans med en lång rad andra musiker, som Harry Belafonte, Stevie Wonder, Paul Simon och The Byrds.

Mellan 1964 och 1966 var han gift med sångerskan och aktivisten Miriam Makeba, känd som "Mama Africa".

Han återvände till sitt hemland 1990, efter att Nelson Mandela släppts fri. Hans självbiografi "Still Grazin" utkom 2004, och 2010 spelade han vid invigningen av fotbolls-VM i Sydafrika. Redan då hade han insjuknat i cancer.

Hugh Masekela Bild: EPA/FEDERICO GAMBARINI

Masekela besökte också Finland, och uppträdde på bland annat Pori Jazz i Björneborg 1987, Imatra Big band Festival 2001, och Världen i byn-festivalen i Helsingfors 2014.

Sydafrikas president Jacob Zuma säger i sina minnesord att Masekela "höll frihetens fackla brinnande globalt, bekämpade apartheid genom sin musik och mobiliserade internationellt stöd för frihetskampan ... Hans bidrag till kampen för frihet ska aldrig glömmas".

AFP, AP, Reuters