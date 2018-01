Nomineringarna för Oscars 2018 klara - The Shape of Water jagar 13 statyetter

Bild: © 2017 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.

Jimmy Kimmel agerar värd för galan för andra året i rad.

Guillermo Del Toros fantasyfilm The Shape of Water fick hela 13 nomineringar.

Ifjol gjorde musikalen La La Land ett nytt rekord då det kommer till nomineringar med hela 14 stycken. I år kom fantasyfilmen The Shape of Water nära det rekordet med 13 nomineringar.

Filmerna som fick flest nomineringar i år

Shape of Water: 13 nomineringar

Dunkirk: 8 nomineringar

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: 7 nomineringar

Darkest Hour: 6 nomineringar

Phantom Thread: 6 nomineringar

Nio filmer kan bli bästa film

The Shape of Water

Call Me By Your Name

The Darkest Hour

Phantom Thread

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

The Post

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Sverige fick en Oscarsnominering för bästa utländska film, The Square av Ruben Östlund.

De övriga nominerade är A Fantastic Woman (Chile), The Insult (Libanon), Loveless (Ryssland) och On Body and Soul / Om själ och kropp (Ungern)

Anmärkningsvärd trivia

- Mudbound fick fyra nomineringar och är en Netflixfilm, det är första gången en film som distribueras av en strömningstjänst är med och tävlar om statyetterna. Vidare är filmens fotograf Rachel Morrison den första kvinnliga fotograf att bli nominerad för en Oscar för bästa foto.

- Skådespelarlegenden Meryl Streep tog hem sin tjugoförsta nominering, hon har vunnit tre gånger

Yle Teema direktsänder galan och bjuder på svenskt referat

Den nittionde Oscarsgalan sänds för femte året på Yle Teema och för tredje året refereras galan i flerljud på svenska av Svenska Yles filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad och film- och Oscarsnörden Nicke Aldén.

Det finskspråkiga referatet sköts av redaktör J.P. Pulkkinen och filmexperten Anna Möttölä.

Oscarsgalan 2018 går av stapeln natten mellan den 4-5.3. Sändningen inleds kl.01.30 med röda mattan. Talkshowvärden och komikern Jimmy Kimmel agerar värd för spektaklet för andra året i rad.

I år kan man även se direktsändningen på Yle Arenan. Under galaveckoslutet visar Yle Teema flera Oscarsklassiker som bland annat West Side Story och dokumentären Amy om artisten Amy Winehouse.

Yle Teema välkomnar alla Finlands nya och gamla Oscarfans att delta i den nattliga direktsändningen på sociala medier under #Oscarit.

Såväl galan som röda mattan visas textade till finska på måndagkväll den 5.3 med start kl.20.00. Man kan även se sändningarna på Yle Arenan under sju dagars tid.