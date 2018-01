Litmanen hämtade med sig lottningstur – här är Finlands grupp i Nations League

Bild: Kimmo Brandt / EPA / All Over Press

Finlands fotbollslandslag firar. Bild: Kimmo Brandt / EPA / All Over Press

Grupperna i Uefas nya kvalsystem Nations League har lottats. Finlands fotbollsherrar ställs mot Ungern, Grekland och Estland.

Nations League är ett nytt system som det europeiska fotbollsförbundet Uefa tagit fram för att kvala in lag till EM 2020. Ett nytt, invecklat system kunde tilläggas.

Fyra EM-platser delas ut via Nations League, men även ett vanligt kval går av stapeln efter att Nations Leagues gruppspel avgjorts i september, oktober och november i år.

Avsikten med Nations League är att även mindre fotbollsländer ska ha chans att kvala in, i och med att man endast möter nationer som befinner sig i samma trakter i världsrankingen.

Målet att vinna gruppen

De europeiska länderna är indelade i fyra divisioner med 12–16 lag, med de högst rankade lagen i division A. Finland finns i division C. Från samtliga divisioner tar sig en nation till EM via Nations League.

– Det här nya tävlingsformatet motiverar vårt tränarteam, våra spelare och förhoppningsvis också den finländska fotbollspubliken. Vårt mål är att vinna gruppen, sade Finlands förbundskapten Markku Kanerva inför lottningen.

I dag lottades sedan grupperna inom respektive division. Varje division var indelad i fyra lottningskorgar, där Finland i C-divisionen fanns i korg 3 tillsammans med Montenegro, Israel och Bulgarien.

Dessa länder kunde Finland med andra ord inte lottas mot – och motståndarna blev istället Ungern (kort 1), Grekland (korg 2) och Estland (korg 4). Jari Litmanen lottade Finlands grupp i Lausanne.

Alla lag möter varandra två gånger, en gång hemma och en borta. Matchschemat klarnar senare i dag.

Kanerva fick som han ville

Grekland medverkade i VM 2014 (sextondelsfinal) men kvalade inte in till VM 2018 eller EM 2016, där Ungern tog sig in bland de 16 bästa. Estland har liksom Finland aldrig kvalat in till en storturnering.

Från den andra lottningskorgen undvek Finland framför allt sommarens VM-gäng Serbien, och också från de högst rankade motståndarna fick Kanerva sin favorit.

– Från första korgen skulle jag gärna ta Ungern. Vi har ganska mycket revansch att utkräva från förra kvalet och också lite längre bak i historien, konstaterade chefstränaren i går.

NL-platser klarnar våren 2020

Ifall Finland vinner gruppen tar man sig vidare till följande omgång i mars 2020, där de fyra gruppettorna från C-divisionen gör upp om en EM-plats. Ifall någon gruppetta redan kvalificerat sig via det egentliga kvalet går platsen till följande i rangordningen.

Själva EM-kvalet spelas mellan mars och november 2019. Grupperna dit lottas den 2 december 2018. Sammanlagt 24 lag tar sig till EM-turneringen sommaren 2020. Kvalgruppernas ettor och tvåor kvalificerar sig direkt.

Division A

Grupp 1: Tyskland, Frankrike, Holland

Grupp 2: Belgien, Schweiz, Island

Grupp 3: Portugal, Italien, Polen

Grupp 4: Spanien, England, Kroatien

Division B

Grupp 1: Slovakien, Ukraina, Tjeckien

Grupp 2: Ryssland, Sverige, Turkiet

Grupp 3: Österrike, Bosnien-Hercegovina, Nordirland

Grupp 4: Wales, Irland, Danmark

Division C

Grupp 1: Skottland, Albanien, Israel

Grupp 2: Ungern, Grekland, Finland, Estland

Grupp 3: Slovenien, Norge, Bulgarien, Cypern

Grupp 4: Rumänien, Serbien, Montenegro, Litauen

Division D

Grupp 1: Georgien, Lettland, Kazakstan, Andorra

Grupp 2: Vitryssland, Luxemburg, Moldavien, San Marino

Grupp 3: Azerbajdzjan, Färöarna, Malta, Kosovo

Grupp 4: Makedonien, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar