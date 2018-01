Närvårdare: Yrkesutbildningen gav bra vägkost inför arbetslivet

Takavuosien suosikkiopiskelupaikat media-alalta käyvät vähiin. Suuria vähennyksiä koulutuspaikoista on tehty ja lisää on tulossa. Osansa tulevaisuudessa saa myös toisen asteen koulutus. Uusin media-alan koulutuslinjasta luopuja on Seinäjoen ammattikorkeakoulu.