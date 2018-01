Oivo: Landslaget klarar sig utan Hetemaj och Moisander – inte med en bänknötande Pohjanpalo

Bild: Epa/All over press

Chefstränaren Markku Kanervas oro är befogad. Om Finlands bästa spelare inte får spela i sina klubblag kvittar det vilka landslaget möter i Nations League på hösten.

Markku Kanerva har fått ordning på fotbollslandslagets spel och framför allt på resultaten. Laget är för tillfället inne i en svit på sex matcher utan förluster, av vilka fyra är kvalmatcher.

Finland spelar inte anfallsglad fotboll men har ändå gjort mål i tio av de elva landskamperna som spelats sedan Kanerva tog över efter Hans Backe.

I går blev det klart att Finlands motståndare i höstens Nations League blir Ungern, Grekland och Estland. Gruppen är inte stentuff men för att vinna den behöver Finland nå sin maxnivå.

– Lagen vi möter är tuffa, men ännu viktigare än motståndarna är att våra spelare är i skick på hösten och att alla får gott om speltid i bra klubbar, konstaterade Kanerva efter grupplottningen i går.

Kanervas rätt så odramatiska kommentar innehåller två viktiga poänger:

1) Finland behöver bättre tur än under VM-kvalet gällande spelarnas hälsa. Då saknades flera nyckelspelare under stora delar av kvalet på grund av skador – inte minst lagets främsta anfallare Joel Pohjanpalo och ledargestalten Tim Sparv.

2) Spelarna presterar inte på toppnivå i landslaget ifall de inte får ansvar i sina klubblag.

Finland behöver en formstark Pohjanpalo

Den senare punkten är oroväckande framför allt för Joel Pohjanpalos del. Finland har många relativt jämngoda alternativ till flera positioner, men i anfallsväg är alternativen mycket få.

Pohjanpalo har varit Kanervas klara förstaval i anfallet. Förutom Pohjanpalo och alternativ två Teemu Pukki finns det för tillfället inga renodlade anfallare som håller måttet på landslagsnivå.

Joel Pohjanpalo har fastnat på bänken i Leverkusen. Joel Pohjanpalo har fått nöta bänk i Bayer Leverkusen. Bild: All Over Press

Pohjanpalo har fått göra endast fyra inhopp för Bayer Leverkusen i Bundesliga och suktar efter en flytt. Det har ryktats om ett lånekontrakt till Malaga i La Liga. Kanerva hoppas säkerligen på att flytten dit eller någon annanstans blir av.

Pohjanpalo har potential till att vara effektiv målskytt i landslaget, men effektiviteten har inte varit av tillräckligt hög klass då han nött bänk i klubblaget.

Teemu Pukki gjorde två mål under det senaste VM-kvalet och är trots all kritik användbar i landslaget som anfallspar till Pohjanpalo eller som inhoppare.

27-åringen har nätat sju ligamål på 19 ligamatcher för Bröndby den här säsongen. Hans kontrakt med den danska ligatvåan går ut i sommar – och om han flyttar på sig får han gärna gå till en klubb där han fortsättningsvis får mycket speltid.

Hetemaj borta – dags för de unga att stiga fram

Mittfältaren Perparim Hetemaj tackade för sig i landslaget, vilket öppnar dörren till startelvan för spelare som Pyry Soiri och Fredrik Jensen.

Rivjärnet Hetemaj var en viktig kugge i landslaget, men hans tilltag i anfallsväg var ofta lite hafsiga och resulterade sällan i mål. På den punkten kan de yngre förmågorna visa sig bli nyttigare för landslaget än Hetemaj.

Perparim Hetemaj har tackat för sig i landslaget. Perparim Hetemaj Bild: All Over Press

Hetemaj höll oftast till på mittfältets vänsterkant – en position där bland annat Robin Lod, Pyry Soiri och Kasper Hämäläinen spelar ofta i sina klubblag.

Lod är av lite samma spelartyp som Hetemaj. Han bidrar också i försvarsväg och kan vid behov spela på det centrala mittfältet. 24-åringen är mer eller mindre given i Kanervas startelva.

Lod spelar fulla minuter i Panathinaikos där hans kontrakt går ut efter den här säsongen. I längden gynnas landslaget om mittfältaren flyttar till en större klubb i en större liga – förutsatt att han får speltid och fortsätter att utvecklas.

Pyry Soiri aspirerar på en startplats i landslaget efter sina framfusiga och effektiva tag under höstens och vinterns landskamper. Soiri har bidragit till mål i samtliga fyra landskamper som han medverkat i antingen genom att näta själv, spela fram till ett mål eller fixa fram en frispark som leder till fullträff.

Pyry Soiri spelade fram till Joel Pohjanpalos fullträff i VM-kvalmatchen mot Turkiet. Pyry Soiri och Joel Pohjanpalo firar 2–2-kvitteringen. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Soiri verkar vara på väg att lämna vitryska Sjakhtor Soligorsk och testspelar för tillfället för danska Silkeborg. 23-åringen fick hyfsat med speltid i Vitryssland, men en flytt till ett mittenlag i den danska ligan är säkerligen ett tryggt och vettigt drag i det här skedet av karriären.

Blött krut för Hämäläinen

Kasper Hämäläinen är en av landslagets mest rutinerade spelare men får glädjande nog mycket konkurrens på de offensiva mittfältspositionerna. 31-åringen är på gång i det polska topplaget Legia Warszawa där han har gjort tre mål och spelat fram till lika många under de sex senaste matcherna.

I landslaget har Hämäläinens krut ändå varit blött under en längre tid. Hans senaste landslagsmål i kvalsammanhang är från sommaren 2013 mot Vitryssland.

Hämäläinen kan i likhet med Lod spela i en central offensiv roll på mittfältet. Där får han ytterligare konkurrens av landslagets yngsta ordinarie spelare, vilket Fredrik Jensen är för tillfället. 20-åringen spelar på den positionen vecka ut och vecka in i holländska Twente där det har blivit fyra mål och tre målgivande passningar den här säsongen.

Vi ska inte heller glömma bort Jasse Tuominen som visserligen suktar efter mer speltid i det vitryska mästarlaget Bate Borisov. Konkurrensen på de offensiva mittfältspositionerna är alltså glädjande tuff i landslaget.

Glen Kamara pratar med Fredrik Jensen på träningar inför VM-kvalmatchen mot Island. Finlands första träningspass inför VM-kvalmatcherna mot Island och Kosovo. Bild: Yle, Mikael Oivo

Intressanta Glen Kamara

Gällande de mer defensiva mittfältspositionerna är konkurrensen inte lika utbredd. Om Tim Sparv hålls frisk och hel kommer han sannolikt att ta över kaptensrollen efter Niklas Moisander som gjort sitt i landslaget.

I de senaste landskamperna har den 22-årige Dundee FC-spelaren Glen Kamara visat att han redan håller måttet, åtminstone mot motståndare av Estlands och Jordaniens kaliber. I Kamara har Finland en ersättare till Sparv eller en parhäst till Midtjyllandspelaren på det defensiva mittfältet ifall Kanerva väljer att ställa upp med en mindre anfallsglad formation.

Alexander Ring är Finlands enda box to box-spelare med undantag av Robin Lod som oftast spelat på kanten i landslaget. Ring har fått fason på sitt spel efter flytten till New York City FC där han får mycket ansvar under tränaren Patrick Vieiras vakande öga.

Ifall Ring håller samma nivå som i sin senaste landskamp mot Island där han skruvade in den avgörande frisparken kan han att bli en av lagets bärande krafter i Nations League.

Efter Sparv, Kamara och Ring är alternativen på de defensiva mittfältspositionerna mer ovissa. Vårtåt barkar Rasmus Schüllers karriär i Minnesota United? Är Thomas Lam bättre som mittfältare eller mittback och vad händer med hans karriär efter att han återvänder från Twente till Nottingham efter den här säsongen? Hålls HJK:s Moshtagh Yaghoubi skadefri och tar han följande steg i sin utveckling?

Paulus Arajuuri kan både försvara och göra mål. Paulus Arajuuri har kvitterat matchen mot Turkiet. Bild: All Over Press

Klarare roller i Moisanders frånvaro

Även om Niklas Moisander har gjort en fin karriär i Europa har hans roll i landslaget ifrågasatts under årens lopp. Under sina sista landskamper hade chefstränaren Kanerva flyttat Moisander från sin mittbacksposition till vänsterback – en position där Finland i vanliga fall ställer upp med Jere Uronen.

I mittförsvaret har Paulus Arajuuri tagit en ordinarie plats efter att Kanerva gav honom chansen under sin korta chefstränarsejour i slutet av det senaste EM-kvalet.

Kanerva har låtit antingen Häckenbacken Juhani Ojala eller det unga Italienproffset Sauli Väisänen spela tillsammans med ledargestalten Arajuuri. Att Moisander saknas orsakar inga större rockader på den punkten.

I försvaret är högerbackspositionen den mest ovissa för tillfället. Det färska Örebroproffset Albin Granlund har goda möjligheter att ta hand om positionen nu då den långvarige högerbacken Kari Arkivuo uppnått en ålder på 34 år och saknats i de senaste landskamperna.

Övriga alternativ till ytterbackpositionerna är Juha Pirinen som brukar hålla till till vänster i HJK:s försvarslinje, Janne Saksela som fått endast ströminuter i Sparta Rotterdam och Montreal Impacts Jukka Raitala som inte platsat i landslaget sedan förlusten mot Ukraina i juni.

Lukas Hradecky vaktar Finlands mål även i höstens Nations League ifall inget märkligt sker. Lukas Hradecky, Finlands förste målvakt Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Vart ska Hradecky?

Målvaktspositionen orsakar inga större frågetecken i landslaget. 28-årige Lukas Hradeckys kontrakt med Eintracht Frankfurt går visserligen ut efter den här säsongen. Man får hoppas att han fortsättningsvis är förstemålvakt i sitt klubblag efter att han bytt adress.

För tillfället verkar Hradecky dessutom få en god ersättare och efterträdare i 24-årige Jesse Joronen som imponerat i Danmark till den grad att FC Köpenhamn köpt loss honom från mittenlaget AC Horsens. Flytten till Danmarks rikaste klubb blir av på sommaren.

Som genomgången ovan visar ser situationen inte hopplöst dålig ut för landslaget. Ifall nyckelspelarna hålls skadefria och Pohjanpalo får spela och göra mål i klubblagsdräkt, kan faktiskt det för många än så länge obekanta och märkliga Nations League bli en riktigt behaglig upplevelse för Finland.