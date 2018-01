Busshållplats på Tolkisvägen i Borgå är trafikfälla för skolbarn

Förr svängde busslinje två i Borgå in på Trappasvägen från Tolkisvägen. Det gör den inte längre. Följden är farliga situationer när skolelever ska ta sig över Tolkisvägen som här saknar övergångsställe.

”Varje morgon får jag med skräck se skolbarn springa över Tolkisvägen då de ska ta sig från busshållplatsen till Gammelbacka skola …”

Så beskriver en Borgåbo för Yle Östnyland trafiksituationen i korsningen av Tolkisvägen och Trappasvägen.

Enligt Borgåbon tar skoleleverna stora risker då de springer över Tolkisvägen.

Borgåbon har själv råkat ut för situationer där skolelever i mörker och utan reflex sprungit över Tolkisvägen framför hans bil.

Trappasvägen-vägskylt i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus

Busslinje två kör förbi avtaget

Att situationen nu är farligare än tidigare har med det faktum att göra, att busslinje två inte längre viker in på Trappasvägen utan fortsätter rakt fram längs med Tolkisvägen.

Tidigare kunde skoleleverna stiga av bussen vid Trappasvägen och behövde inte korsa någon väg överhuvudtaget.

Trafikchef Dick Wallenius vid Borgå trafik medger att situationen är besvärlig men att skoleleverna skulle slippa de farliga situationerna om de skulle ta en annan buss.

Busslinje två kör mellan busstationen och Tolkis utan att svänga in vid Trappasvägen medan busslinje ett, som kör från Vårberga mot Tolkis via busstationen, svänger in på Trappasvägen.

- Eleverna borde istället ta busslinje ett. Då skulle de inte behöva ta sig över Tolkisvägen utan stiga av vid Trappasvägen precis som tidigare. Man kan i princip säga att skoleleverna väljer fel buss, säger Wallenius.

Trafikchef Dick Wallenius. Dick Wallenius framför Borgå trafiks buss. Bild: Yle / Hanna Othman

Trafikingenjör Hanna Linna-Varis vid Borgå stad säger att Trappasvägen är på Borgå stads ansvar, men det är inte Tolkisvägen.

- Tolkisvägen och alla arrangemang i anknytning till den vägen, till exempel övergångsställen och busshållplatser, är Närings,- Trafik- och miljöcentralens (NTM) ansvar, säger Linna-Varis.

Ett av många liknande projekt

Vid NTM-centralen säger trafikingenjör Hannu Palmén att det finns en del liknande korsningar på olika håll i Nyland som bör åtgärdas och att nämnda korsning nu hamnar i samma samling.

- I och med vårt samtal, ska jag föra ärendet vidare till den instans här på NTM-centralen i Nyland som ansvarar för projekten inom den lätta trafiken, säger Palmén.