Kasper Strömman – ett one-hit-wonder?

Han drömmer om att slå igenom som ett one-hit-wonder.

Grafiska designern, illustratören och medieprofilen Kasper Strömman utmanar sig med att skriva en låt på en vecka.

Trots att över 180 000 nya låtar laddas upp på Spotify varje dag och konkurrensen är stenhård, strävar Kasper Strömman nu att slå igenom som ett one-hit-wonder.

Han trodde det skulle vara enkelt, men fastnade i den konstnärliga processen. Att få en struktur i låten var oväntat svårt, erkänner han.

Klä ut sig till monster för att få synlighet?

– Man ska vara ett monster som sjunger i Eurovisionen eller utklädd till dinosaurie för att överhuvudtaget synas. Saker som kan verka fåniga kan behövas för att slå igenom, en gimmick eller nåt trick, spånar han.

Eftersom Kasper Strömman är grafisk designer ville han utgå ifrån nåt textbaserat. Alla noterna i c-durskalan har en bokstav: C, D, E, F, G, A, H, och C. Han började spåna på idén att skapa en melodi utgående från en mening som består av enbart dessa noter.

En pappa i bur

Han vände och vred på bokstäverna och fick till sist fram en mening som tilltalade honom. Meningen förvandlade han till toner som blev låtens melodi.

– Jag kom på ett ord som “Caged Dad”, alltså en pappa i bur. Det fick bli min melodislinga och det som inspirerade mig att skriva låten, berättar Kasper Strömman.

I låten försöker han beskriva de förhållanden som låten föddes i. Han har haft tid att komponera endast på nätterna, eftersom hans livssituation som familjefar till små barn inte ger utrymme för att komponera under andra tider.

– Många människor i min ålder kan kanske identifiera sig med min situation. Att man har en konstnärlig ambition och lust att förverkliga sig, men omständigheterna gör att man känner sig instängd. Det var det jag ville få fram i låten, berättar han.



Jag har gjort en egen barnorkester

Han ville också att hans barn skulle medverka i musikstycket. Trots att de stundvis slår krokben för hans konstnärliga ambitioner, är de källan till hans inspiration. Dessutom är han själv upphovsman till sin barnaskara.

– Jag har ju gjort en egen barnorkester, utropar han. Jag har skapat alla instrumenten själv eftersom de är mina barn. De ska absolut vara med i berättelsen. Det blir mer sympatiskt på det sättet.

Då man jobbar med musik och sångtexter är den kreativa processen den samma som i alla andra konstformer tror Kasper Strömman.

Han känner igen den från sitt eget arbete. Man måste tampas med olika känslor varje gång. På vägen från en idé till någonting konkret möts man av allt från eufori till total uppgivenhet. Till slut brukar man ändå tendera att vara nöjd med slutresultatet. Så hoppas han att det går också denna gång.

Bakom melodin ska det finnas en idé

– Man ska ha ett tydligt koncept med vad man gör, tycker Kasper Strömman.

Det han är mest nöjd med är att det finns en ide bakom låtens melodi, en berättelse till varför den låter som den gör.

Musikern och låtskrivaren Fredrik Furu har agerat mentor för Kasper Strömman. Han har gett ut flera skivor och jobbat mycket med unga som när musikerdrömmar.

För tillfället jobbar Fredrik Furu bland annat som innehållsproducent för projektet Dream Academy Norden, där elever från skolor i olika delar av Norden får skapa och arbeta med egna poplåtar i proffsig miljö.



Visst har låten potential ― Fredrik Furu

– Jag är textfokuserad och gillar idén med Caged Dad, säger Fredrik Furu. Målet för Kasper är att slå stort och visst har idén potential.

– En musikproducent kunde säkert ta tag i det här, säger Fredrik Furu. Man kunde finslipa vissa detaljer ännu och variera mellan lite fler melodislingor för att skapa variation. Det finns nåt "hookit" i Caged Dad-melodin, säger han.

För Kasper Strömman kändes stunden före uppträdandet pirrigt. Det är trots allt frågan om hans första låt. Det hindrar inte honom från att tänka stort och föreslå ett helt album.

– Kan man komponera en låt som Caged Dad med enbart bokstäver så kan man skapa fler låtar på samma sätt. Nästa låt kunde heta Bad Café och följa samma princip, föreslår han.

Fredrik Furu gillar idén. Han ser framför sig Kasper Strömman på turné, ståendes på scenen i en bur som han i slutet av låten tränger sig ut ur.

Då Kasper Strömman tillfrågas vad hans artistnamn är, svarar han anspråkslöst:

– Ni kan kalla mig kort och gott årets musiker. Det kan också löna sig att boka arenorna redan nu, för här kommer låten!

Här kan du lyssna till Kaspers låt:

Låttext: Caged Dad av Kasper Strömman



I’m a caged dad, I’m doing time

My jail is made of children, I’ve done no crime

Sure I love my kids, they’re the best

But let me tell you this, they’ll never rest



Parenting is nice – yes it is

But you know my vice? What’s my bliss?

Making tunes at night, creating rhyme

Everyone’s at sleep – now’s the time

_________________________

Making sweet music, now I’m free

Making one hit wonders, drinking tea

Adding some more cowbell, adding horn

Not going to sleep ’ til early morn

I love making music, yes I do

This is going great, I’m telling you

I’m a good musician, I’m just great

What a pleasing tune, it’s really first-rate

_________________________

Then again let’s face it, this sounds like crap

What’s this style of music, some kind of rap?

What’s the point of sitting here late at night

Man this kind of music just never sounds right



Did I just wake the children, that’s just great

Please go back to bed, it’s really late

Oh you want to sing, that’s all right

Let’s just keep the noise down, it’s late at night



__________________________

La la la la la, la la la

La la la la la, la la la

In fact I have to say that improved the song

Before this was just lame, now going strong

Look I’m really sorry, I’m not caged,

I will really miss this when you're teenaged

Kasper Strömman och Fredrik Furu medverkar i Efter Nio radio på lördag 27.1.2018 i Yle Vega och Yle Arenan.