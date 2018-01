Nu förnyas p-automaterna i Åbo – inga mynt, istället kortbetalning

Sosiaalisessa mediassa kiertänyt viesti on herättänyt huolta, että taskussa tai laukussa olevaa lähimaksukorttia voisi veloittaa maksupäätelaitteella. Asiantuntijan mukaan tällainen rikollisuus on teknisesti mahdollista. Varkaan kiinnijääminen on kuitenkin hyvin todennäköistä.