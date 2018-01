Naomi var kvinnan på en av världens mest kända affischer - och en feministikon utan att hon visste det

We can do it!-planschen

J. Howard Miller tecknade affischen år 1943 We can do it!-planschen

Du har alldeles säkert sett Naomi Parker Fraley förut. Hon var förlagan för kvinnan som visar sin biceps på världskända We Can Do It!-affischen.

Naomi dog den 20 januari 2018, 96 år gammal. Men hennes bild kommer att leva vidare. I många kopior och många former.

Den dyker upp på många ställen och i många sammanhang, som valaffisch, som feministaffisch, som vänsteraffisch, som högeraffisch och som fackföreningsaffisch.

Slovensk valaffisch (2003) Slovensk valaffisch med We can do it!-motiv (2003) Bild: Peter Lüttge / Yle

Ursprungligen var det dock en amerikansk propagandaaffisch, målad av grafikern J. Howard Miller för det amerikanske industriföretaget Westinghouse Electric.

Affischen gjordes 1943 och trycktes i en liten upplaga på endast 1800 exemplar. Upplagan var så liten eftersom affischen var menad för internt bruk på företagets fabriker.

Den var alltså i början en affisch som skulle motivera kvinnor att göra sitt bästa för att USA skulle kunna vinna andra världskriget. Kvinnorna skulle dra sitt strå till stacken på hemmafronten.

När männen fanns vid fronten behövdes kvinnorna i fabrikerna. Också för tyngre arbeten.

Rosie the Riveter

Kvinnan på We Can Do It!-affischen kallas också för Rosie the Riveter, nitaren Rosie. Nitaren Rosie blev så att säga arketypen för kvinnorna som jobbade inom den tunga industrin under andra världskriget.

Hon var dock inte den första Rosie the Riveter som hade sett dagens ljus. Hon förekom tidigare i en låt som heter Rosie the Riveter. Den sjöngs av bandet The Four Vagabonds och blev väldigt populär.

All the day long, whether rain or shine

She's a part of the assembly line

She's making history, working for victory ― The Four Vagabonds: Rosie the Riveter

Rosie the Riveter är fortfarande ett väl känt och mycket använt begrepp i USA. Och fortfarande spelar man i covers med låten.

Rosie the Riveters skivfodral Skivfodral för låten Rosie the Riveter av The Four Vagabonds Bild: The Authentic History Center

Lite senare målade Norman Rockwell en bild som också bar titeln Rosie the Riveter. Bilden prydde pärmen av tidningen The Saturday Evening Post den 29 maj 1943.

Det var den bild av Rosie the Riveter som var länge den mest kända och spridda. We Can Do It!-affischen hade ju ingen spridning alls eftersom den bara fanns på Westinghouse Electrics fabriker.

The Saturday Evening Posts pärm med Norman Rockwells målning Rosie the Riveter The Saturday Evening Posts pärm med Norman Rockwells målning Rosie the Riveter Bild: Norman Rockwell Archives

Feministikon

Affischen upptäcktes igen på 80-talet när den blev publicerad i en artikel i Washington Post Magazine som hette Poster Art for Patriotism's Sake.

Efter upptäckten blev sedan affischen en förebild för kampen mot alla slags orättvisor och framför allt som en symbol för den feministiska kampen för frigörelse och likaberättigande.

De amerikanska feministerna tolkade affischens We som We women, vilket gick stick i stäv mot planschens egentliga intention.

Rosie's got a boyfriend, Charlie

Charlie, he's a Marine

Rosie is protecting Charlie

Workin' overtime on the riveting machine ― The Four Vagabonds: Rosie the Riveter

Inte heller den maskulina framtoningen och retoriken avhöll feministerna från att använda sig av affischen i alla möjliga (och omöjliga) sammanhang.

The Real Rosie the Riveter

Det var inte för så länge sedan Naomi Parker Fraley avslöjades som förebild för affischens kvinna. Innan det antog man att det var en annan kvinna, Geraldine Hoff Doyle, som hade avbildats.

2015 upptäckte dock den amerikanska professorn James J. Kimble att ett fotografi av Naomi vid en maskin rätta förebilden för Rosie the Riveter på We Can Do It!-affischen.

Naomi blev jätteglad. Efter det gav hon, redan över 90 år gammal, många intervjuer och lät sig fotograferas tillsammans med planschen. Hon fick till och med en egen webbplats.

Men egentligen tog hon hela uppståndelsen med förvånansvärd ro. Hon gladdes av uppmärksamheten och ställde villigt upp på alla möjliga evenemang.

Amerikanskt frimärke från 1999 Amerikansk We can do it!-frimärke

Nu är hon borta men hennes bild kommer att leva vidare. Hon finns ju överallt: på t-skjortor, kaffekoppar, tatueringar, kylskåpsmagneter...

Feministikonen har blivit allmängods så till den grad att tidningen Washington Post kallade den för det mest överexponerade souvenirföremålet i hela Washington D.C.

Det finns i dag också en Rosie the Riveter-stiftelse och till och med en Rosie the Riveter-nationalpark med ett Rosie the Riveter-monument. Planschen finns numera också i National Museum of American History.

Without us, there would have been no spring in 1945. ― Inskrift på Rosie the Riveter Memorial

En bra affisch kan ha många liv.