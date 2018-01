Omringad av människor men ändå ensam – ensamhet orsakar smärta som i värsta fall kan leda till radikalisering

Yksineläjiä on Suomessa paljon ja sinkkutalouksien määrä kasvaa tasaista tahtia. Samaan aikaan yksinäisyyden aiheuttamasta ahdistuksesta on tullut miltei kansantauti, joka vaivaa kaikkia ikäluokkia. Ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan ole ratkaisevin tekijä yksinäisyydessä, vaan se on ennemminkin ihmisen sisäinen tila, joka saattaa juontaa juurensa aina lapsuuteen asti.