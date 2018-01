Fall av våld i nära relationer går oftare till förlikning

Dokumentti parisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä.

Tuhoisan rakkauden kaava on dokumentti parisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Dokumenttia varten on haastateltu kymmeniä väkivaltaa kokeneita suomalaisia vuosina 2014–2017. Dokumentissa kuullaan heidän äänensä. 8 naisen tarinat on jaettu jokainen viiteen osaan. Voit kuunnella kertojien tarinat alusta loppuun tai vaihe kerrallaan. Voit myös rakentaa tarinoista uusia kokonaisuuksia kuuntelemalla eri vaiheen eri kertojilta. Vaikka kokija on eri, väkivalta seuraa samaa kaavaa.