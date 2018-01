Ludwig Sandbacka är speldesignern som älskar att berätta historier

Visste du att ditt favoritspel kanske fått sin början under ett så kallat game jam? Det berättar speldesignern Ludwig Sandbacka som också har ett eget spel på gång.

Ludwig jobbar i en bransch med goda framtidsutsikter, nämligen spelindustrin. Han har utbildat sig till både illustratör och speldesigner.

Men att han skulle bli speldesigner var inget som var självklart från början. Han har alltid varit bra på att teckna och därför utbildade han sig till illustratör i England, men statiska bilder kändes ändå inte riktigt tillräckligt.

- Jag kände att jag inte var färdigt utbildad, att jag inte var redo att ge mig ut i arbetslivet, så jag sökte in till olika magisterprogram, berättar han.

Efter att ha sökt in till en serietidningslinje, en linje för visuell kommunikation och en för speldesign kom han in på en utbildning i speldesign vid Kungliga danska konstakademien.

- Spel har länge varit en passion för mig. Jag har alltid spelat och också skapat egna spel som brädspel och kortspel, säger Ludwig.

Så länge han kan minnas har han alltid under spelets gång funderat på hur spelet skulle kunna bli roligare eller bättre för honom själv. Därför var speldesign ändå inte något helt nytt för Ludwig.

Som speldesigner kan du jobba för ett bolag eller så är du frilansare.

Det finns stora studior som gärna tar in speldesigner, men även mindre spelstudior som exempelvis filmstudior anlitar när de vill koppla ett spel till en film.

- Inom indiebranschen, dit jag räknar mig själv, så är man nog egenföretagare. Ingen har någon input på vad man gör, säger Ludwig.

För att försörja sitt spelskapande kan man söka ekonomiskt stöd eller jobba deltid med något annat vid sidan om.

Det finns alltså olika vägar att gå inom spelindustrin – den mer kommersiella och den mer konstnärliga.

Ludwig dras till indiespelen eftersom han vill skapa sina egna historier och spel.

- Jag känner att det är roligt att skapa spel, men inte så roligt att jag vill spendera mitt liv med att skapa andras tankar och idéer helt och hållet.

- Det är klart att du kan söka in till en utbildning, det gjorde jag. Jag tycker om att studera och det var väldigt givande, men många speldesigner har inte studerat utan bara börjat göra spel och provat sig fram.

Många tänker säkert på mobilspel och konsolspel när vi pratar speldesign, men en speldesigner kan också göra kortspel och brädspel. För Ludwigs del är det ändå konsol- och dataspel som ligger närmast hjärtat.

- Jag tycker om att ha spelaren att vara interaktiv med en historia jag skapat, säger han.

Hur länge det tar att göra ett spel varierar. Ett ställe där det går undan är på ett game jam.

- Det är ett evenemang, oftast en helg, där massor av speldesigner och andra spelintresserade kommer samman och gör spel under 48 timmar.

De spelen kan sedan tas vidare och omarbetas till större spel. Många spel kan ha sin bakgrund i ett sådant här game jam.

Sedan Ludwig började jobba med spel har synen på dem förändrats.

- Det har gått från att vara ett fritidsintresse där man kan koppla av, till att vara något jag analyserar. Lite av magin har försvunnit.

Men det är inte så jobbigt som det låter. Annat har kommit till istället.

Nu vet Ludwig hur spel kan utvecklas och användas - till exempel för att lära ut saker i skolor eller för att hjälpa personer med ett beroende.

- Man kan använda spel till många olika saker, så världen öppnades upp lite för mig när jag började mina studier. Men man måste väl betala för den kunskapen med njutningen.

Det finns många spel man lätt blir beroende av, så vi undrar hur mycket det funderas på etik när nya spel tas fram? Ludwig säger att det beror på vilket sorts företag man jobbar för eller hurdana spel man gör.

- När det gäller mobilspel så jobbar man med att tjäna pengar med mikrotransaktioner. Då förlitar man sig lite på folks beroende.