Man Citys ilska trots avancemang i FA-cupen – succéspelaren skadad

Manchester City kom, såg, segrade – och blev förbannat. FA-cupmötet i Cardiff kan ha blivit kostsamt. Tacklingarna haglade och Leroy Sane tvingades utgå. "Spelarna måste skyddas", säger en arg Pep Guardiola.

En 2–0-seger i bakfickan – och ändå stor frustration hos Pep Guardiola. Manchester Citys tränare var inte nöjd med allt efter den säkra bortasegern i FA-cupens fjärde omgång mot Cardiff City.

Efter slutsignalen gick han raka vägen till domarna för att ge sin syn på en del av de tacklingar som motståndarna delade ut.

– Spelarna måste skyddas och domarna måste göra det. Inte bara mina spelare, alla spelare. När det är farligt är det farligt. Man är inte modig för att man sparkar, säger Guardiola till BBC.

Den som drabbades allra hårdast i kväll var Leroy Sane. Han tvingades utgå skadad i paus och det kunde ha gått riktigt illa för den unge tysken.

– Sane kommer att vara borta. Jag vet inte hur länge, jag är ingen doktor, säger Guardiola.

Sane har vuxit fram till en av Citys nyckelspelare under säsongen. 22-åringen har gjort succé rakt igenom och har bland annat stått för sju mål och tio assist på sina 22 ligaduster.

Under tiden som Sane fanns kvar på planen gjorde City matchens två mål. Kevin De Bruyne satte 1–0 och Raheem Sterling 2–0.

– Vi hade mycket utrymme och det var lite märkligt i andra halvlek. De ville inte gå framåt och det blev lite tråkigt sista halvtimmen, säger De Bruyne.