”Sagan fortsätter för mig” – 20 fullt för fantastisk Federer

År, turnering, motståndare, resultat

2003 Wimbledon – Mark Philippoussis – 7–6 (7/5), 6–2, 7–6 (7/3)

2004 Australian Open – Marat Safin – 7–6 (7/3), 6–4, 6–2

2004 Wimbledon – Andy Roddick – 4–6, 7–5, 7–6 (7/3), 6–4

2004 US Open – Lleyton Hewitt – 6–0, 7–6 (7/3), 6–0

2005 Wimbledon – Andy Roddick – 6–2, 7–6 (7/2), 6–4

2005 US Open – Andre Agassi – 6–3, 2–6, 7–6 (7/1), 6–1

2006 Australian Open – Marcos Baghdatis – 5–7, 7–5, 6–0, 6–2

2006 Wimbledon – Rafael Nadal – 6–0, 7–6 (7/5), 6–7 (2/7), 6–3

2006 US Open – Andy Roddick – 6–2, 4–6, 7–5, 6–1

2007 Australian Open – Fernando Verdasco – 7–6 (7/2), 6–4, 6–4

2007 Wimbledon – Rafael Nadal – 7–6 (9/7), 4–6, 7–6 (7/3), 2–6, 6–2

2007 US Open – Novak Djokovic – 7–6 (7/4), 7–6 (7/2), 6–4

2008 US Open – Andy Murray – 6–2, 7–5, 6–2

2009 French Open – Robin Soderling – 6–1, 7–6 (7/1), 6–4

2009 Wimbledon – Andy Roddick – 5–7, 7–6 (8/6), 7–6 (7/5), 3–6, 16–14

2010 Australian Open – Andy Murray – 6–3, 6–4, 7–6 (13/11)

2012 Wimbledon – Andy Murray – 4–6, 7–5, 6–3, 6–4

2017 Australian Open – Rafael Nadal – 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3

2017 Wimbledon – Marin Cilic – 6–3, 6–1, 6–4

2018 Australian Open – Marin Cilic – 6–2, 6–7 (5/7), 6–3, 3–6, 6–1