Humorgruppen KAJ: Vi har alltid letat efter nya sätt att uttrycka oss på

Humorgruppen KAJ är i full gång med att planera inför sin kommande musikal vid Wasa Teater. Nyhetsskolans reportrar diskuterade något som är aktuellt för dem: skolgången.

Att göra en musikal har länge varit en dröm för trion och nu har de äntligen fått chansen. Humorgruppen har turnerat Svenskfinland med tre humorshower tidigare men nu ska det bli en riktig musikal där både musikerna och Wasa teaters skådespelare har roller.

Killarna kommer att göra ett samarbete med Wasa teaters tidigare teaterschef Ann-Luise Bertell, som liksom killarna i KAJ är från Vörå.

De vill utmana sig själva med att skriva något större och längre än de gjort förut.

- Vi har alltid letat efter nya sätt att uttrycka oss, säger Axel Åhman en av medlemmarna i KAJ.

Musikalen kommer att visas hösten 2018 på Wasa Teater. Biljetterna kommer till försäljning i början av april.

Som unga var medlemmarna i KAJ med och arrangerade många evenemang i skolan. De var också aktiva inom skolan: ställde upp i elevkåren och som vänelever, berättar Åhman.

- På väg in i vuxenlivet har man med sig många minnen från sin skoltid, både bra och dåliga sådana, säger Åhman.

- Vi hade en gång något som hette “Boknatten”. Det var coolt, eftersom vi fick sova i skolan, vilket ju var väldigt spännande. Jag tyckte om att läsa, så det passade mig perfekt, minns Åhman.

Åhman berättar också om en städskrubb där man kunde härja.

- I gymnasiet minns jag att vi hade ett litet rum, som egentligen var en städskrubb eller ett förvaringsrum. Där hade de några gitarrer och där satt vi och sjöng, spelade och “härjade åpå”, säger Åhman.